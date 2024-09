Deutsche Pfandbriefbank AG mit Trendwendesignalen!

Die Deutsche Pfandbriefbank hat in den letzten Jahren kräftig Federn gelassen. Ein Grund dafür war das massiv gestiegene Zinsniveau, was die Gewinne so schrumpfen ließ, dass selbst die Dividende gekürzt werden musste. Charttechnisch hat die Aktie jetzt eine Trendwende hingelegt.



Die Aktie, die ich heute für Sie analysiere, geht einem verhältnismäßig langweiligen Geschäft nach. Es handelt sich um die Deutsche Pfandbriefbank AG aus Garching bei München, auch PBB AG genannt. Sie ist ein Bestandteil des SDAX®. Die Bundesrepublik Deutschland war vor 10 Jahren noch größter Anteilseigner, trennte sich allerdings am 16. Juli 2015 von einem Großteil ihrer Anteile. Seitdem wird die Aktie an der Börse notiert. Die Gründung hingegen liegt schon viel länger zurück. Das Gründungsinstitut war am 12. April 1869 die Bayerische Handelsbank AG.

Die Deutsche Pfandbriefbank AG, die nach der Finanzkrise im Jahr 2008 die gesunden Teile der zwangsverstaatlichten Hypo Real Estate übernahm, ist eine führende Spezialbank für die Finanzierung von Gewerbeimmobilien sowie der öffentlichen Infrastruktur in Europa und auch den USA. Das Geld für die Finanzierung holt sich das Unternehmen vom Kapitalmarkt. Wie der Name schon sagt, werden dafür Pfandbriefe emittiert. Das darf das Institut schon seit 1871.

Pfandbriefe sind festverzinsliche Wertpapiere, wobei der Käufer für die Dauer der Laufzeit einen vorab festgelegten Zinssatz auf seine Einlage, also den Pfandbrief, erhält. Diese Pfandbriefe sind durch Sachwerte gesichert – daher werden sie auch als Anleihen oder Ausfallrisiko bezeichnet. In den letzten 250 Jahren hat es keinen einzigen Ausfall gegeben.

Speziell wenn die Zinsen so historisch nahe dem Nullpunkt waren wie vor drei Jahren, hat das Unternehmen gut verdient. Die später gestiegenen Finanzierungskosten sorgten allerdings für massive Probleme. Die Dividende wurde ausgesetzt und die Aktie fiel um knapp zehn Euro auf 3,70 Euro. Dort erfolgte eine schnelle Bodenbildung, die zuletzt in mehrere Trendwendesignale mündete. Diese Trendwendesignale sehen Sie gelb eingekreist:

Bruch des seit Anfang 2023 gültigen Abwärtstrends

kräftiger Anstieg über die blau berechnete 200-Tage-Linie

Überschreitung der roten flachen Widerstandslinie

Abbildung 1 – PBB AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 16.07.2015 bis 11.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Aktuell setzt die Aktie etwas zurück – der Kampf mit der roten Widerstandslinie wurde aufgenommen.

Bei Korrektheit der Trendwendesignale könnte sich für Sie eine Long-Position lohnen, wenn die Aktie das bisherige Hoch überschreitet. Die Aktie ist ein klarer Kauf, wenn diese über 5,97 Euro aus dem Handel geht. Auf diesem Niveau verläuft die grüne, waagerechte Ausbruchslinie. In diesem Fall sollte auch mit einem Ausbruch über das mit einer grünen „1“ markierte Hoch gerechnet werden. Die übrigen Ziffern, die Sie im Chart erkennen können, markieren die sogenannte 1-2-3-Formation. Diese eröffnet weiteres Kurspotenzial bis in den Bereich von knapp über sieben Euro, wenn das Niveau der ersten Markierung überschritten wird. Wird diese Marke demnach nicht für Gewinnmitnahmen genutzt, ergibt sich mittelfristig sogar ein Kursziel bei fast zehn Euro!

Falls der Ausbruch über die waagerechte grüne Linie nicht innerhalb der nächsten eins bis zwei Wochen gelingt, könnte für Sie stattdessen ein Faktor-Short-Zertifikat die richtige Wahl sein. Hier ist allerdings zu beachten, dass das Faktor-Short-Zertifikat erst in Betracht gezogen werden sollte, wenn die Aktie wieder zurück unter die 200-Tage-Linie gefallen ist. Dies wäre bei einem Kursrutsch unter 5,12 Euro (rote, waagrechte Linie) der Fall.

Unabhängig davon für welche Position Sie sich entscheiden, einen Stopp sollten Sie in jedem Fall setzen. Bei einer Spekulation auf steigende Notierungen gilt die rote und zu diesem Zeitpunkt dann bereits überschrittene Widerstandslinie als Unterstützung, sodass diese zur Positionsschließung genutzt werden sollte. Dadurch wären Sie abgesichert, falls sich die Bewegung beispielsweise als Fehlsignal herausstellen sollte.

Falls die Aktie dagegen unter die 200-Tage-Linie abrutscht, liefert der graue Abwärtstrend eine hervorragende Orientierung für die Platzierung des Stopps.

Faktor-Bull-Optionsschein auf die PBB AG für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Faktor PBB AG/Deutsche Pfandbriefbank HD7ZBQ 18,44 4,848584 5,333442 8 Quelle: onemarkets by onemarkets; Stand: 12.07.2024; 10:50 Uhr Faktor-Bear-Optionsschein auf die PBB AG für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis

Resetpreis

Faktor PBB AG/Deutsche Pfandbriefbank HC4732 1,26 6,646377 6,092734 -5 Quelle: onemarkets by onemarkets; Stand: 12.07.2024; 10:50 Uhr