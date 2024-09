EQS-News: ADS-TEC Energy veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

ADS-TEC Energy veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024



12.09.2024

NÜRTINGEN, 12. September 2024 – ADS-TEC Energy plc („ADS-TEC Energy“, „Unternehmen“, „wir“, „unser“ oder „uns“) (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024 bekannt, welches den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 umfasst.

Die wichtigsten Ergebnisse des ersten Halbjahres

Umsatz: Die Umsatzerlöse beliefen sich im ersten Halbjahr 2024 auf rund 79,3 Millionen Euro, was einem Wachstum von 107 % gegenüber 38,3 Millionen Euro im gleichen Zeitraum 2023 entspricht.

Bruttoergebnis: 15,7 Millionen Euro (19,8 %) für H1 2024 und damit im Vergleich zu einer negativen Bruttomarge von -0,5 Millionen Euro (-1,4 %) in H1 2023 deutlich verbessert.

Betriebskosten: Diese beliefen sich in H1 2024 auf rund 20,0 Millionen Euro, was einem Anstieg von 11,7 % gegenüber 17,9 Millionen Euro entspricht und Skaleneffekte des Wachstums des Geschäfts unterstreicht.

Betriebsergebnis: Das Betriebsergebnis liegt bei -5,0 Millionen Euro im Vergleich zu -20,0 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum.

Bereinigtes EBITDA (Non-IFRS)*: 3,6 Millionen Euro für H1 2024 und damit eine deutliche Trendwende gegenüber -14,3 Millionen Euro in H1 2023. Dies ist das dritte profitable Quartal in Folge.

Liquidität: Die liquiden Mittel beliefen sich am Ende des ersten Halbjahres auf 23,0 Millionen Euro, was für ein starkes Liquiditätsmanagement bei einem beträchtlichen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr spricht.

Erweiterung des Kundenstamms: Das Unternehmen meldete ein deutliches Wachstum (+295 %) seines zahlenden Kundenstamms im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in 2023.

ADS-TEC Energy setzte in der ersten Hälfte des Jahres 2024 seine starke finanzielle und operative Leistung fort und erreichte wichtige Meilensteine, die den anhaltenden Wachstumskurs des Unternehmens unterstreichen. Dazu gehören die Gewinnung neuer Kunden, eine spürbare Verbesserung der Bruttomargen und das Erreichen eines positiven Ergebnisses im dritten Quartal in Folge. Der Umsatz verdoppelte sich in der ersten Hälfte des Jahres 2024, angetrieben durch eine wachsende Kundenbasis und eine Stärkung der Beziehungen zu wichtigen Blue-Chip-Kunden.

Strategische Partnerschaften

Im Februar 2024 ging ADS-TEC Energy eine Partnerschaft mit Caverion ein, um seine Plattformlösungen – ChargePost und ChargeBox – in Norwegen anzubieten. Diese Partnerschaft wurde inzwischen auf Dänemark und Schweden ausgeweitet und ist ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie von ADS-TEC Energy in Nordeuropa.

Darüber hinaus hat ADS-TEC Energy eine Partnerschaft mit Porsche geschlossen und ist damit der bevorzugte und empfohlene Servicepartner für alle Porsche-Händler in Europa und Nordamerika. Es wird erwartet, dass diese strategischen Partnerschaften wesentlich zum zukünftigen Wachstum und zur Marktdurchdringung des Unternehmens beitragen werden.

„Unsere Leistung in der ersten Jahreshälfte zeigt, dass wir mit unserem Portfolio aus Hardware, Software und Services auf dem richtigen Weg sind“, so Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. „Mit unseren intelligenten Plattformlösungen versetzen wir unsere Partner in die Lage, aus einer einzigen Anlage mehrere Umsatzströme zu generieren. Zum Beispiel kann ein Betreiber von Ladeinfrastruktur ultraschnelles Laden für verschiedene Fahrzeugtypen anbieten. Wird jedoch kein Fahrzeug geladen, ermöglicht der integrierte Batteriespeicher in unserem ChargePost den Energiehandel, die Frequenzregulierung zur Netzstabilisierung, Lastspitzenkappung oder die Vermarktung von Werbeflächen. Diese Systeme können auch virtuelle Netze bilden und bieten damit wichtige Instrumente für Energieversorger und Netzbetreiber.“

Ausblick 2024

Mit Blick auf die Zukunft erwartet ADS-TEC Energy eine anhaltend positive Dynamik in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und rechnet mit einem Anstieg der Umsatzerlöse im Vergleich zur ersten Jahreshälfte. Das Unternehmen ist weiterhin auf gutem Weg, für das Gesamtjahr 2024 ein positives bereinigtes EBITDA zu erzielen und damit seine Position als Marktführer im Bereich ultraschneller Ladelösungen zu stärken.

„Wir verzeichnen ein schnelles Wachstum bei der Anzahl unserer Blue-Chip-Kunden“, fügte Speidel hinzu. „Viele fangen mit kleinen Bestellungen von 1-5 Ladelösungen an, aber wir erwarten, dass diese Aufträge von Jahr zu Jahr deutlich zunehmen werden. Wir gehen davon aus, dass sich die Umsätze bis 2025 auf einen viel größeren Kundenstamm verteilen werden, wobei die geografische Diversifizierung den Multiplikator-Effekt unserer langfristigen Strategie verstärkt.“

ADS-TEC Energy ist gut aufgestellt, um das Wachstum fortzusetzen und von der steigenden Nachfrage nach batteriegepufferten, ultraschnellen Ladelösungen in Europa, Nordamerika und darüber hinaus zu profitieren.

Conference Call Information

Das Management wird am Donnerstag, den 12. September 2024 um 14:00 Uhr (MEZ) eine Webcast-Konferenz veranstalten.

Die Live-Übertragung der Telefonkonferenz kann hier abgerufen werden. Bitte registrieren Sie sich vor der Telefonkonferenz und loggen Sie sich etwa 5-10 Minuten vor der geplanten Startzeit ein.

Die Investorenpräsentation wird nach der Telefonkonferenz im Bereich der Unternehmenswebsite verfügbar sein.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", „schätzen“, „projizieren“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“, „glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2024, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter „Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 30. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

*Non-IFRS-Kennzahlen

Zusätzlich zu unseren Ergebnissen, die in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen International Financial Reporting Standards („IFRS“) ermittelt werden, analysieren wir Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit den IFRS berechnet und dargestellt werden („Non-IFRS-Kennzahlen“). Wir sind der Ansicht, dass unsere Non-IFRS-Kennzahlen für die Bewertung unserer operativen Leistung nützlich sind. Wir verwenden die folgenden Non-IFRS-Finanzinformationen insgesamt, um unsere laufende Geschäftstätigkeit zu bewerten und für interne Planungs- und Prognosezwecke. Wir sind der Ansicht, dass die Non-IFRS-Finanzinformationen in ihrer Gesamtheit für Investoren hilfreich sein können, da sie Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der Finanzleistung der Vergangenheit bieten und den Vergleich mit anderen Unternehmen erleichtern, von denen einige ähnliche Non-GAAP-Finanzinformationen zur Ergänzung ihrer IFRS- oder US-GAAP-Ergebnisse verwenden. Die Non-IFRS-Finanzinformationen werden nur zu ergänzenden Informationszwecken dargestellt, sollten nicht als Ersatz für Finanzinformationen angesehen werden, die gemäß IFRS dargestellt werden, und können sich von ähnlich bezeichneten Non-IFRS-Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Eine Überleitung jeder historischen Non-IFRS-Kennzahl auf die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl nach IFRS ist oben angegeben. Überleitungen von zukunftsgerichteten Non-IFRS-Kennzahlen werden nicht angegeben, da wir aufgrund des hohen Zeitaufwands nicht in der Lage sind, solche Überleitungen vorzunehmen.

Unsere Non-IFRS-Finanzkennzahlen umfassen das bereinigte EBITDA, definiert als das Periodenergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuererträgen (-aufwendungen), Abschreibungen, aktienbasierten Vergütungen, sonstigen (Aufwendungen) Erträgen, netto, und Sonderposten. Unser Managementteam rechnet in der Regel bei der Überprüfung der Ergebnisse des laufenden Geschäftsbetriebs Sondereinflüsse heraus. Sonderposten umfassen (1) Rückstellungen für belastende Verträge, (2) erhebliche Wertminderungen und Abschreibungen von Vermögenswerten und (3) andere Posten, die wir nicht unbedingt als Indikator für das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ansehen.

Wir haben keine IFRS-Äquivalente für die zukunftsgerichteten Non-IFRS-Kennzahlen EBITDA und bereinigtes EBITDA oder eine IFRS-Überleitung bereitgestellt, da die Unsicherheit und die potenziellen Schwankungen der Überleitungsposten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Fremdwährungsverluste oder -gewinne, Aufwendungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten und Vorratsbewertungsverluste, zu groß sind. Dementsprechend ist eine Überleitung dieser Non-IFRS-Kennzahlen auf die entsprechenden IFRS-Äquivalente nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wesentliche Änderungen der Abstimmungsposten einen erheblichen Einfluss auf zukünftige IFRS-Ergebnisse haben könnten, und daher sind wir auch der Meinung, dass jegliche Abstimmungsangaben einen Grad an Präzision implizieren würden, der für Investoren verwirrend oder irreführend sein könnte.

Kontakt

Für ADS-TEC Energy Europe:

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy United States:

Stephannie Depa

Breakaway Communications

sdepa@breakawaycom.com

+1 530-864-0136

Für ADS-TEC Energy Investor Relations

Jennifer Drew-Bear

Jdrew-bear@edisongroup.com

