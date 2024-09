ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Henkel auf 'Hold' - Ziel auf 88 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 88 Euro gesenkt. Mit erholten Margen rücke das Umsatzwachstum der Düsseldorfer in den Fokus, schrieb Analyst David Hayes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er sieht aber nur geringe Volumendynamik, und obendrein Preisrisiken. Die organischen Wachstumsprognosen dürfte Henkel im dritten Quartal und auch Gesamtjahr verfehlen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2024

