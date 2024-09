Der Dax hat am Freitag an seine jüngste Erholung angeknüpft und weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg während der ersten Handelsstunde in der Spitze um gut 0,7 Prozent über die Marke von 18.600 Punkten, nachdem er bereits am Donnerstag gut ein Prozent gewonnen hatte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Gewinn von rund zwei Prozent an.

"Die Aktienkurse steigen auf breiter Front, da Anleger im Vorfeld der mit großer Spannung erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank Fed nächste Woche die Tiefstkurse der Technologiewerte kauften", hieß es von der Commerzbank mit Blick auf die zuletzt besonders starken Kursgewinne der Technologiewerte. Von der Europäischen Zentralbank hatte es am Vortag bereits erwartungsgemäß eine Zinssenkung gegeben.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es am Freitag in nahezu gleichem Tempo nach oben; der Index knackte in der ersten Handelsstunde die Marke von 25.400 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,4 Prozent.

Commerzbank-Aktie startet nahezu unverändert

Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Tage im Zuge des bekannt gewordenen Einstiegs der italienischen Großbank Unicredit bei der Commerzbank starteten Commerzbank-Aktien am Freitag nahezu unverändert bei rund 15 Euro in den Handel.

Am Morgen äußerte sich Bundesbank-Präsident Joachim Nagel in einem Interview mit dem Deutschland-Funk zu einer möglichen Übernahme des Dax-Konzerns durch den italienischen Konkurrenten. "Wir benötigen starke und robuste Banken", sagte Nagel. Es komme bei einem Banken-Zusammenschluss darauf an, dass sich am Ende die Geschäftsmodelle ergänzten und eine Bank entstehe, die wettbewerbsfähig sei. "Das werden sich auch die Aufsichtsbehörden ganz genau anschauen." Und weiter: "Es wird darauf ankommen, wie es gelingen kann, hier für einen robusten starken Bankenmarkt zu sorgen. Und ich bin zuversichtlich, dass die Akteure hier verantwortlich handeln werden."

Carl Zeiss Meditec von JPM abgestuft

Die US-Bank JPMorgan (JPM) hat die Einstufung für MDax-Wert Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Underweight" belassen. Die Papiere des Medizintechnikkonzerns tragen zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" wegen der Skepsis für den Quartalsbericht Mitte Dezember. Größter Sorgenfaktor bleibe der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025, schrieb Analyst David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Der operative Ergebniskonsens erscheint ihm immer noch viel zu optimistisch. Adlington selbst liegt zwölf Prozent darunter.

Am Markt hat sich diese Skepsis noch nicht durchgesetzt. Am Freitagmorgen legt der Aktienkurs von Carl Zeiss Meditec mit dem Markt um rund 0,7 Prozent zu.

(mit Material von dpa-AFX)