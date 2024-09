Aktien, die du schon immer günstig kaufen wolltest – und heute endlich kannst!

Aktien günstig zu kaufen ist eine Seite, um langfristig erfolgreich zu identifizieren. Schon Warren Buffett sagte, dass wir gute Unternehmen zu einem fairen Preis erwerben sollten. Sowie auch, dass selbst das beste Unternehmen zu einem zu teuren Preis eine schlechte Investition darstellt.

Allerdings können wir wirklich gute Aktien eher selten günstig kaufen. Als Investoren müssen und sollten wir daher die wenigen Chancen, die sich uns bieten, nutzen. Hier sind mit Nestlé (WKN: A0Q4DC) und Realty Income (WKN: 899744) nun jedenfalls zwei spannende Namen, bei denen du dich vielleicht schon lange auf die Lauer gelegt hast. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um zuzugreifen.

Nestlé: Die Aktien sind günstig. Oder günstiger!

Die erste Aktie, die wir uns heute näher ansehen wollen, ist die von Nestlé. Dazu vorab eine Anmerkung: Nestlé ist lange Zeit quasi einfach nur gestiegen. Ein moderates Wachstum, stets etwas mehr Dividende und auch einige Aktienrückkäufe sind das Grundprinzip für stets moderate Kursgewinne gewesen. Es gab defensive Klasse, was für den Markt fast Perfektion gewesen ist. Fast-Perfektion ist teuer. Daher rührt die günstige Bewertung nun selbstverständlich von der Nicht-Mehr-Perfektion her.

Nestlé hat einige, zumindest temporäre operative Baustellen. Der schweizerische Lebensmittelkonzern kann im Jahre 2024 nicht mehr an seine alten Erfolge anknüpfen. Im ersten Halbjahr ging sogar der publizierte Umsatz um 2,7 % auf 45 Mrd. Schweizer Franken zurück. Zwar hat es ein bereinigtes organisches Wachstum von 2,1 % im Jahresvergleich gegeben. Doch auch das ist tendenziell eher schwach. Beim Ergebnis je Aktie konnte ebenfalls nur bereinigt ein Wachstum von 3,3 % im Jahresvergleich auf 2,40 Schweizer Franken erzielt werden. Nominell hat es auch hier einen Rückgang um 1,0 % auf 2,16 Schweizer Franken gegeben. So viel nun also zur Perfektion.

Hinzu kommt, dass Nestlé-CEO Mark Schneider seinen Hut nimmt und den Lebensmittelkonzern verlässt. Sein Nachfolger wird zeigen müssen, wie er das Ruder herumreißen kann. Das ist jedenfalls die klar formulierte Aufgabe. Zumal auch Wachstumsmärkte wie Kaffee-Kapseln, Tiernahrung und andere nicht mehr für operatives Wachstum sorgen konnten. Das führte dazu, dass die Aktie zumindest optisch bedeutend günstiger geworden ist.

Die Nestlé-Aktie fiel seit ihren Rekordhochs um fast 25 % auf ca. 95 Euro oder 88,20 Schweizer Franken. Das sorgt jetzt jedoch dafür, dass die Aktie wirklich wieder günstig aussieht. Bei einem 2023er Gewinn je Aktie von 4,24 Schweizer Franken liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei gerade einmal 20,8. Bei einer Dividende je Aktie von 3,00 Schweizer Franken können Einkommensinvestoren initiale 3,4 % Dividendenrendite einstreichen. So preiswert haben wir Nestlé ewig nicht mehr gesehen!

Möglicherweise ist heute daher ein guter Zeitpunkt, um opportunistisch zu denken. Nestlé wird ein, vielleicht auch zwei oder drei Jahre brauchen, um sich neu zu ordnen. Das operative Fundament im Lebensmittel-Segment ist aber groß und markenstark. Alleine mit Pricing-Power kann langfristiges moderates Wachstum möglich sein. Vielleicht ist die Aktie daher endlich so günstig, dass jetzt ein Kauf interessant sein könnte. Auch wenn sie eben nicht mehr perfekt erscheint: Aber Perfektion hätte dich auch bedeutend mehr gekostet.

Realty Income: Noch immer über 5 % Dividendenrendite!

Wenn es dir so wie mir ging, hast du dich bei Realty Income lange auf die Lauer gelegt. Insbesondere vor der Corona-Zeit. Dort besaßen die Anteilsscheine sogar nur 3,6 % Dividendenrendite! Das war eher teuer. Heute ist die Aktie zumindest gerade noch so günstig. Allerdings sind die Zeiten schon jetzt dabei, sich zu wandeln.

Die Aktie von Realty Income ist mit den steigenden Zinsen korrigiert. Kein Wunder: Höhere Zinsen machen die Finanzierung von weiteren Investitionen in Immobilien teurer. Zudem sinkt der innere Wert der Bestandsimmobilien. Auch die Dividende von REITs wirkt nicht mehr so attraktiv, wenn man plötzlich mit Tages- oder Festgeld wieder mittlere, einstellige Zinsen kassieren kann. Alles in allem: Die vergangenen Jahre waren nicht einfach.

Aber Realty Income hat seinen Turn einfach durchgezogen. Das Management erklärte per Mitte August die 650. monatliche Dividende in Folge. Im Juni wurde hingegen die 126. Dividendenerhöhung im Rahmen der eigenen Dividendenhistorie bekanntgegeben. Alles in allem: Ein starker und stabiler REIT, der mit über 15.000 gewerblichen Immobilien auch über ein großes und stabiles operatives Fundament verfügt. Bei einer monatlichen Dividende je Aktie von 0,263 US-Dollar erhalten wir bei einem Aktienkurs von 62,86 US-Dollar noch 5,02 % Dividendenrendite. Vielleicht ein letztes Mal, dass wir die Aktie so günstig sehen.

Die Zinsen dürften schließlich sinken. Noch im September wird die US-amerikanische Federal Reserve voraussichtlich ihre Leitzinsen senken. Damit könnte der bereits begonnene Turnaround im REIT-Segment weitergehen. Und möglicherweise auch die Aktie von Realty Income auf eine Dividendenrendite von unter 5 % bringen. Zumal Realty Income auch operativ ein leichtes Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie zuletzt erreichte, was ein Zeichen der Qualität ist.

Auch mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von derzeit ca. 15 erscheint die Aktie von Realty Income noch günstig. Aber, wie gesagt: Die Zeiten ändern sich gerade. Jetzt ist daher vielleicht noch ein guter Zeitpunkt, um sich diese Chance noch einmal etwas intensiver anzuschauen.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.

