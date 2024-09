Am 14. September 1999 starb der Börsenspekulant André Kostolany. Unser Kolumnist kannte ihn und arbeite mit Kostolany zusammen. Zum 25. Todestag erklärt er, wieso Kostolanys Börsenweisheiten auch heute noch bedeutsam sind.

Am 14. September vor einem Vierteljahrhundert ist der Börsenaltmeister André Kostolany verstorben. Ich hatte das große Glück, in seinen letzten Jahren sehr eng mit ihm zusammenzuarbeiten, ihn zu Vorträgen und Fernsehauftritten zu begleiten und an drei Büchern mitzuwirken.