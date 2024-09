Diese Auswirkungen hat die US-Präsidentschaftswahl auf die Märkte

Ein Sieg von Donald Trump könnte durch steuerfreundliche Politik die Börsen stützen, während Kamala Harris' Preisdeckelpläne Unternehmensgewinne langfristig belasten könnten.

In den USA geht die Angst vor einer Rezession um, was die Aktienmärkte in der vergangenen Woche erneut stark unter Druck gesetzt hat. Derzeit sieht es so aus, als ob die Bullenfalle, die ich vor zwei Wochen vermutet habe, zuschnappt. Um es noch einmal deutlich zu sagen: Der Grund für meinen hier schon länger vorgetragenen Pessimismus liegt vor allem in der Geldpolitik.