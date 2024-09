Viele günstige Aktien verpasst? Dann setze jetzt auf diese 2!

Günstige Aktien hat es in den letzten Jahren wirklich einige gegeben. Ich erinnere mich gerne an Meta Platforms und Netflix. Per Ende des Jahres 2022 konnten wir die Anteilsscheine zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 15 kaufen. Das war wirklich eine Value-Chance, die sich im Nachhinein ausgezahlt hat.

Tja, Meta Platforms oder auch Netflix sind jedoch keine günstigen Aktien mehr. Nach einem ordentlichen Rebound notieren die Anteilsscheine zu deutlich höheren Kurs-Gewinn-Verhältnissen. Verpasste Chance? Möglicherweise. Zumindest, wenn du nicht investiert gewesen bist.

Heute möchte ich aber zwei andere Aktien mit dir teilen, bei denen du die Chance noch nicht verpasst hast. Blicken wir auf Walt Disney (WKN: 855686) und auf PayPal (WKN: A14R7U) und überlegen einmal, wo deren Stärke liegt und was den bekannten Konzernen noch fehlt, um wieder im Börsenwert zu steigen.

Günstige Aktien: Walt Disney ist noch auf Richtungssuche!

Bei der Aktie von Walt Disney können wir noch von einer günstigen Bewertung sprechen. Der Aktienkurs notiert zur Zeit bei ca. 80 Euro. Zum Vergleich: Noch im März des Jahres 2021 konnten die Anteilsscheine ein Kursniveau von 165 Euro erreichen. Wir liegen als mehr als 50 % im Minus.

Und das, obwohl Walt Disney eigentlich zur Gattung der bekanntesten Weltkonzerne gehört. Hinter dem Namen stecken Freizeitparks, die jedes Jahr Milliarden von US-Dollar in die Kassen spülen. Sowie Filmstudios, die den einen oder anderen Blockbuster produzieren. Auch ein Kabel-Angebot ist mit ESPN vorhanden. ESPN+, Hulu und Disney+ bilden hingegen den Streaming-Arm. Eigentlich ein starkes und zugleich intaktes Geschäftsmodell, oder?

Ja, einerseits schon. Aber Walt Disney hadert zur Zeit mit seiner operativen Ausrichtung. Das Streaming-Segment soll zwar ein Wachstumsmarkt sein. Hohe Investitionen belasten jedoch die Ergebnisse. In den letzten drei Geschäftsjahren lag das Ergebnis je Aktie bei Werten zwischen 1,10 US-Dollar und 1,79 US-Dollar. Zum Vergleich: Im Jahre 2019 lag der Wert bei 6,68 US-Dollar und im Jahr 2018 bei über 8 US-Dollar. Walt Disney ist heute nicht mehr das, was es mal war. Dafür aber eine möglicherweise günstige Aktie.

Ich glaube, dass Walt Disney langfristig eine gute Zukunft besitzt. Die derzeitige Richtungssuche wird beendet werden, wenn sich die Streaming-Initiativen in einem profitablen Geschäftsmodell auszahlen. Freizeitparks und auch andere Geschäftsbereiche werden dann den Value-Charakter unterstreichen. Perspektivisch glaube ich, dass ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 15 wieder möglich sein kann. Für die Qualität, die Walt Disney ausstrahlt, erscheint mir das etwas wenig.

Im letzten Quartal konnte der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern immerhin wieder 1,43 US-Dollar als Ergebnis je Aktie vorweisen. Die ersten neun Monate im abweichend verlaufenden Geschäftsjahr 2024 schlossen mit einem Wert von 2,46 US-Dollar. Das ist noch kein geschaffter Turnaround. Aber es ist für mich ein vielversprechender Ansatz mit jeder Menge Qualität im operativen Geschäft.

PayPal: Der Zahlungsdienstleister, dem Millionen von Kunden vertrauen!

Hand auf’s Herz: Nutzt zu PayPal? Die Chance ist jedenfalls nicht schlecht. Das Ökosystem, das PayPal besitzt, umfasst 429 Mio. aktive Accounts. Ich kann mich jedenfalls outen und sagen: Meine Frau und ich nutzen den Bezahldienstleister häufig. Ja, sogar mindestens wöchentlich. In der Regel sogar mehrfach.

PayPal ist eine starke Marke, wenn es um eine vertrauenswürdige Bezahlplattform geht. Neben den 429 Mio. aktiven Nutzern wickeln die Kunden pro Quartal 416 Mrd. US-Dollar (!) ab. Das entspricht in jedem Jahr mehr als 1,6 Billionen US-Dollar. Wir können daher wohl mit Fug und Recht behaupten: Hierbei handelt es sich um eine kritische Masse, die ein intaktes Ökosystem formt.

In den vergangenen Jahren hatte jedoch auch PayPal leicht zu kämpfen. Das Wachstum verlangsamte sich. Und auch die Nettoergebnisse fielen nicht mehr so positiv aus. Eine Tendenz, die im letzten Quartal zumindest nicht mehr anhielt. Der Nettoumsatz wuchs um solide 8 % auf 7,9 Mrd. US-Dollar. Beim Ergebnis je Aktie schaffte PayPal wieder einmal einen Wert von 1,19 US-Dollar. Hochgerechnet auf ein Gesamtjahr würde das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis dieses Wertes bei ca. 14,8 liegen. Eine Bewertung, die für mich etwas preiswert erscheint.

Der Markt ist bei dieser günstigen Aktie offenbar auch skeptisch, was die Konkurrenz betrifft. Zahlungsdienstleister existieren viele. Doch glaube ich, dass PayPal die Marke ist, die mit am meisten Vertrauen ausstrahlt. Das ist mein Grund, warum ich an meiner Investition und einer langfristigen These festhalte.

PayPal verwendet zudem die eigenen freien Mittel, um eigene Aktien zu kaufen und einzuziehen. In den letzten zwölf Monaten sind 5,0 Mrd. US-Dollar in Aktienrückkäufe geflossen. Das dürfte die Anzahl ausstehender Aktien um mehr als 8 % reduziert haben. Alles in allem: Auch eine günstige und bekannte Aktie, die derzeit preiswert gehandelt wird. Und wo wir als Investoren die Chance vielleicht noch nicht verpasst haben.

Der Artikel Viele günstige Aktien verpasst? Dann setze jetzt auf diese 2! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Meta Platforms, Netflix, PayPal und Walt Disney. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Meta Platforms, Netflix, PayPal und Walt Disney.

Aktienwelt360 2024