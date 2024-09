Dax-Widerstand: 18.728 18.993 Dax-Unterstützung 18.400 18.200

Dax-Rückblick:

Der Dax erreichte am vergangenen Freitag den wichtigen Horizontalwiderstand in Form des Tagestiefs vom 3. September um 18.728 Punkte (rote Linie im Vier-Stunden-Chart unten), nachdem sich der Index in der zweiten Wochenhälfte deutlich erholen konnte.

Zum Start in die neue Handelswoche sehen wir am Morgen erste Gewinnmitnahmen - der deutsche Leitindex gibt gut 50 Punkte nach, ohne allerdings Dynamik nach unten aufzunehmen.

Dax-Ausblick:

Mit dem Anstieg in den Widerstandsbereich um 18.725/30 Punkte ist die Erholungsrally der zweiten Wochenhälfte potenziell beendet. Kurzfristig dominieren nun wieder die Abwärtsrisiken. Ein Zinsschritt der US-Notenbank am kommenden Mittwoch wurde vom Markt bereits eingepreist, hier sind keine neuen positiven Impulse zu erwarten.

Unterhalb von 18.730 Punkten ist tendenziell zunächst eine Korrektur der jüngsten Erholung zu favorisieren. Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 18.730 Punkten macht eine erneute Attacke auf das Allzeithoch um 19.000 Punkte wahrscheinlich.