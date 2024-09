Deutsche Bahn vergibt Aufträge über 100 Millionen Euro an Vossloh

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh hat von der Deutsche-Bahn den Zuschlag für Großaufträge erhalten. Das Auftragsvolumen für mehrjährige Arbeiten liegt bei über 100 Millionen Euro, wie Vossloh am Montag in Werdohl mitteilte. Vossloh soll die Schienen sowohl korrektiv instand halten als auch durch Hochgeschwindigkeitsschleifen präventiv pflegen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von gut 1,2 Milliarden Euro.

Die im Kleinwerteindex SDax notierte Vossloh-Aktie kletterte um fast drei Prozent nach oben auf 47,25 Euro. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um fast 14 Prozent gestiegen.

Der Rahmenvertrag für das Hochgeschwindigkeitsschleifen habe eine Laufzeit von zwei Jahren und könne zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Arbeiten an mindestens 13.000 Kilometern Schiene pro Jahr sollen überwiegend auf den am meisten frequentierten Strecken Deutschlands erfolgen. Dabei werden leichte Schienenfehler behoben.

Der zweite Rahmenvertrag für Schienen- und Weichenfräsen erstreckt sich laut Konzernangaben über vier Jahre, mit der Option einer einmaligen Verlängerung um zwei Jahre. Schienenfräsen kommen Vossloh zufolge zum Einsatz bei Schienenfehlern mit größerer Tiefe, die durch Schleifen nicht mehr wirtschaftlich korrigiert werden können. Die Alternative wäre der Austausch eines Schienenstrangs, was aber länger dauere und teurer wäre./lfi/lew/jha/