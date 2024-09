Studie: KI-Markt wird sich bis 2028 mehr als verdoppeln

Ein Ende des stürmischen Wachstums bei Künstlicher Intelligenz (KI) ist einer Studie zufolge nicht in Sicht.

Die weltweiten Umsätze mit dieser Technologie würden sich bis 2028 auf 1,27 Billionen Dollar mehr als verdoppeln, prognostiziert eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung der Beratungsfirma Sopra Steria. Im vergangenen Jahr habe der Markt ein Volumen von 540 Milliarden Dollar erreicht. Mit einem Plus von jährlich 19 Prozent wachse das KI-Geschäft dreimal so schnell wie die IT-Branche insgesamt.

Das größte Potenzial sehen die Experten bei "KI für Menschen" und "KI für Software". In beiden Bereichen prognostizieren sie eine Verdreifachung des Marktes auf 380 beziehungsweise 170 Milliarden Dollar. Bei Ersterem handelt es sich um virtuelle Assistenten wie Copilot von Microsoft oder ChatGPT von OpenAI. "Dieses Anwendungsfeld entwickelt sich vor allem in den Branchen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, E-Commerce und Medien." "KI für Software" unterstützt Programmierer bei ihrer Arbeit. Hier gewännen Anwendungen immer größere Bedeutung, mit denen auch Laien ohne Vorkenntnisse aufwendige Software schreiben könnten.

"KI für Prozesse" werde 2028 mit einem Volumen von voraussichtlich 390 Milliarden Dollar das wichtigste Segment, schrieben die Autoren der Studie weiter. Hier stehe die Automatisierung von Geschäftsabläufen im Vordergrund. Diese Programme könnten aber auch zur Erkennung von Anomalien und Betrug eingesetzt werden. Die Sparte "KI für Maschinen", die wohl auf 330 Milliarden Dollar anwachsen werde, vernetze Industrieanlagen und werte die unzähligen Daten aus, die diese Maschinen lieferten.