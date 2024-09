DAX – Zurückhaltung vor der Fed-Entscheidung. Zalando zieht Anleger an.

Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Die US-Notenbank entscheidet über eine mögliche Zinssenkung. Die Experten von UniCredit rechnen mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Die US-Indizes präsentierten sich gestern wenig verändert und auch die Futures auf Dow & Co zeigen noch keine großen Ausschläge. Das gleiche Bild zeigte der DAX® zum Handelstag. Dabei bewegte er sich anfang in einer engen Range um 18.720 Punkte.

HelloFresh schob sich anfangs über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Oberhalb von EUR 8,90 (50%-Retracementlinie) könnten weitere Kaufimpulse folgen. Rheinmetall fing sich im frühen Handel nach dem gestrigen Sell-Off. Seit Mitte März pendelt das Papier zwischen EUR 474 und EUR 565 und nähert sich nun der Unterkante des Seitwärtstrends. Verschiedenen Meldungen zufolge könnte der tschechische Investor Kretinsky in den kommenden Monaten und damit früher als zunächst geplant seine Beteiligung an der Stahlsparte von ThyssenKrupp auf 50 Prozent ausbauen. Aktuell hält Kretinsky 20 Prozent. Die Aktie von ThyssenKrupp sank zuletzt unter die Marke von EUR 3. Beflügelt von positiven Analystenkommentaren sprang Zalando gestern über die Marke von EUR 25 und peilt nun das Aprilhoch von EUR 27,70 an.

Widerstandsmarken: 18.800/18.990/19.718 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.078/17.808/18.033/18.180/18.259/18.430/18.572 Punkte

Der DAX® sackte gestern im späten Handel aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend. Zum Handelsstart deutet sich eine Rückkehr an. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aufwärtsgerichtet. Allerdings ist das Momentum aktuell recht schwach. Dies könnte sich im Tagesverlauf allerdings noch ändern. Auf der Oberseite findet der Leitindex bei 18.800 Punkten eine Widerstandsmarke ehe das Allzeithoch in greifbare Nähe kommt. Rücksetzer bis 18.572 Punkte dürften das bullishe Bild nicht trüben. Kippt der Index jedoch unter diese Marke droht eine Konsolidierung bis 18.430/18.259 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.