Dieser Euro-Stoxx50-Wert glänzt mit bullischem Kursmuster

Welche Hürde nun entscheidend ist und wo die nächsten Kursziele liegen erfahrt ihr in der nachfolgenden Betrachtung.

Der europäische Bankensektor ist mächtig in Bewegung geraten, seit Anfang vergangener Woche der Einstieg der italienischen Großbank Unicredit bei der Commerzbank bekannt wurde. Die Commerzbank-Aktie legte um mehr als 20 Prozent zu, weil Investoren auf eine Übernahme durch den italienischen Konkurrenten spekulieren. In diesem Umfeld zog auch der gesamte europäische Bankensektor, gemessen am Euro Stoxx Banks, um etwa 4,5 Prozent an.