Palladium - Stabilisierung nimmt Form an

Im Rahmen eines beispiellosen Kursverfalls ist der Palladiumpreis in den letzten zweieinhalb Jahren von seinem Rekordhoch bei 3.441 USD auf unter 850 USD zurückgekommen. Anfang August galt es sogar nochmals ein neues Verlaufstief (826 USD) zu verkraften. Das Ausmaß dieser Abschwungbewegung ist allerdings äußert interessant. Schließlich wurden in den vergangenen 14 Jahren zwischen rund 910 USD und 850 USD immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Ein Fibonacci-Retracement (932 USD) lässt auf diesem Niveau sogar eine markante Kumulationsunterstützung entstehen. Für den unterstützenden Charakter der beschriebenen Bastion sprechen zudem zwei Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen „Hammers“. Bei einer möglichen Bodenbildung greift dem Palladiumpreis der MACD unter die Arme: Auf dem niedrigsten Level der gesamten Historie zurück bis in die 1980er Jahre hat der Trendfolger gerade ein neues Einstiegssignal generiert. Auch der RSI deutet den laufenden Gezeitenwandel an. Nach einer erfolgreichen Stabilisierung markieren das Hoch vom Dezember 2023 (1.245 USD) bzw. das Tief vom Mai 2019 (1.264 USD) die ersten Erholungsziele.

Palladium (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palladium

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

