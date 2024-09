Dax-Widerstand: 18.920 18.993 Dax-Unterstützung 18.400 18.200

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

Eine "kleine" Zinssenkung um 25 Basispunkte dürfte die Marktteilnehmer enttäuschen und selbst eine Senkung um 50 Basispunkte dürfte aller Voraussicht nach nur eine kurzfristig positive Auswirkung haben, da die Mehrheit laut Fed Watch Tool eine Senkung um 50 Basispunkte erwartet und dies somit in den vergangenen Tagen bereits eingepreist worden sein dürfte.

Ein Blick auf den Stundenchart des Dax-Future zeigt am gestrigen Abend (orange im Chart) eine schnelle Aufwärtsreaktion nach der Zinssenkung, die allerdings im Anschluss wieder komplett abverkauft wurde. Der Dax-Future ging dann um 22 Uhr über 150 Punkte unterhalb des Tageshochs aus dem Handel.

Heute Vormittag melden sich die Käufer dann allerdings direkt zurück und schicken den Dax in Richtung der nachbörslichen Hochs vom gestrigen Abend.

Dax-Ausblick:

Die US-Indizes gingen gestern Abend in der Nähe der Tagestiefs aus dem Handel - in der Regel kein gutes Vorzeichen für den darauffolgenden Handelstag. Es bleibt daher zunächst erst einmal abzuwarten, ob sich die Euphorie im deutschen Leitindex vom heutigen Vormittag auch am Nachmittag wird fortsetzen können.

Aus rein charttechnischer Sicht haben die Käufer vorerst (noch) die besseren Karten, so lange die Aufwärtstrendlinie im Stundenchart (schwarz im Chart unten) um 18.750/80 Punkte nicht entscheidend unterboten wird.