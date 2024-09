Die meistgehandelten Produkte: Apple und NVIDIA gefragt!

Nachdem die Fed den Leitzins gestern um 50 Basispunkte gesenkt hat, reagieren die Anleger am deutschen Aktienmarkt postiv. Der DAX® bewegt sich nach oben und gerät in die Nähe seines Allzeithochs.

Heute stehen Call-Optionsscheine auf SAP hoch im Kurs. Die Aktie von SAP, einer der weltweit führenden Anbietern von Software für die Steuerung von Geschäftsprozessen, konnte zuletzt zulegen und sich verteuern. SAP plant über die nächsten 10 Jahre über 2 Milliarden EUR in in die Entwicklung von Cloud-Angeboten zu investieren.

Auch Call-Optionsscheine auf die zwei amerikanischen Tech-Konzerne, Apple und NVIDIA sind wieder gefragt. Trotz den kürzlichen Turbulenzen bei der Apple-Aktie, aufgrund den enttäuschenden Vorbestellungszahlen zur iPhone 16-Serie, kann sich die Aktie widerstandsfähig zeigen und einen leichten Anstieg verzeichnen. NVIDIA, einer der führenden KI-Chiphersteller, hat angekündigt Microsoft und Blackrock, in der Entwicklung und Integration von KI-Fabriken, zu unterstützen. Diese planen bis zu 100 Milliarden USD in die Infrastruktur für KI zu investieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC6KU5 2,51 18874,50 Punkte 19106,34 Punkte 50,95 Open End DAX® Call HD0S5K 23,99 18884,50 Punkte 16490,66 Punkte 8,28 Open End DAX® Call HD6GF4 8,49 18884,50 Punkte 18040,56 Punkte 22,69 Open End DAX® Put HC6X4X 5,42 18874,50 Punkte 19403,70 Punkte 28,57 Open End DAX® Put HC6VUZ 1,93 18874,50 Punkte 19050,47 Punkte 61,63 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD14G8 1,24 18847,00 Punkte 20000,00 Punkte 166,92 17.12.2024 Apple Inc. Call HC6M9Z 0,83 220,715 USD 230,00 USD 27,48 18.12.2024 DAX® Put HD04K5 1,15 18862,49 Punkte 16800,00 Punkte 157,86 17.12.2024 SAP SE Call HD0VTA 1,16 201,725 EUR 200,00 EUR 17,24 18.12.2024 NVIDIA Corp. Call HD0HA3 18,70 113,29 USD 121,00 USD 5,57 18.06.2025

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HC01NB 0,79 18854,00 Punkte 17779,20 Punkte 20 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 0,90 132,605 USD 88,47 USD 3 Open End Coinbase Global Inc.Long HD31EY 0,50 162,47 USD 122,02 USD 4 Open End Uber Technologies Inc. Long HD53ZS 0,95 73,52 USD 64,33 USD 8 Open End Crowdstrike Holdings Inc. Short HD2TJ2 7,33 267,12 USD 356,18 USD -3 Open End

