Den Lehman-Crash, also die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers, habe ich 2008 als Mitarbeiterin von Lehman live auf dem Trading Floor erlebt. Dieses Buch musste ich also unbedingt kaufen. „The Big Short“ setzt sich mit den Vorgängen am Kapitalmarkt vor, während und nach der Immobilien-Blase und dem daraus folgenden Lehman-Crash auseinander.

Der Autor hat akribisch viele spannende Insider-Informationen von Investmentbanken und Hedgefonds gesammelt und verständlich aufbereitet. Die dargestellten Charaktere sind teilweise lustig, absurd und faszinierend: aber alle echt. Alles basiert auf Fakten. Michael Lewis erklärt unglaublich gut und auch für Laien verständlich. Eine Mischung zwischen Krimi und Sachbuch.

Warum ich dieses Buch jedem empfehle? Es zeigt, wie viel Nachdenken und Beobachten bringt. Einfach nur beobachten und hinterfragen, was um uns herum passiert und daraus Schlussfolgerungen für die Kapitalanlage treffen. Außerdem gibt es aus meiner Sicht einfach verständliche Einblicke in das Thema Investmentbanking.

Nadine Heemann, Nahe.Invest · Quelle: Nadine Heemann

Als Investment Advisor bei Nahe.Invest entwickelt Nadine Heemann individuelle Investmentlösungen für Privat- und Firmenkunden, die ihr Vermögen am Kapitalmarkt vermehren wollen. Nach ihrem Abschluss als Diplom-Kauffrau arbeitete sie unter anderem bei Lehman Brothers, Nomura und als Vice President Flow Credit Sales bei Morgan Stanley. Bis Mai 2024 war sie als als Fondsmanagerin für die 1996 von ihrem Schwiegervater gegründete Heemann Vermögensverwaltung GmbH tätig.