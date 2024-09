Langfristige Investoren aufgepasst: Bei diesen zwei Top-Aktien irrt sich der Markt!

Wirtschaftliche Sorgen oder auch reine Irrationalität sorgen manchmal dafür, dass Top-Aktien zu deutlich günstigeren Preisen notieren, als man es gewohnt ist. Gerade im aktuell schwierigen makroökomischen Umfeld ergibt sich hierbei die ein oder andere spannende Gelegenheit für langfristig orientientierte Anleger.

So können interessierte Investoren momentan mit Nike (WKN: 866993) und Airbnb (WKN: A2QG35) Aktien von zwei Marktführern zu einer deutlich günstigeren Bewertung als in der Vergangenheit erwerben.

Nike

Der Sportartikelhersteller Nike gilt seit jeher als eine der verlässlichsten Blue-Chip Aktien überhaupt. Doch die Nike-Aktie ist in letzten Monaten ordentlich unter die Räder gekommen. So hat das Wertpapier des Unternehmens mit Hauptsitz in Oregon allein seit Anfang des Jahres in US-Dollar rund 26 % an Wert eingebüßt (Stand 08.09.2024). Dabei notiert die Aktie sogar 55 % unter dem Allzeithoch, welches im November 2021 erreicht worden ist.

Grund für die schlechte Entwicklung sind unter anderem die aktuellen Ergebnisse des Unternehmens. So blieb der Umsatz des Unternehmens im Geschäftsjahr 2024 (endete im Mai) mit 51,4 Mrd. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr quasi unverändert. Den deutlich größeren Effekt auf den Aktienkurs dürfte jedoch die Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 gehabt haben. So erwartet das Unternehmen laut CFO Matthew Friend hier einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Verschiedene Probleme machen Nike aktuell zu schaffen. Neben einem grundsätzlich schwierigen makroökonomischen Umfeld belasten schwache Online-Umsätze und ein nach unten gesenkter Ausblick des China-Geschäfts die prognostizierten Zahlen des Sportgiganten.

Die aktuelle Schwäche könnte für langfristig orientierte Anleger eine spannende Gelegenheit darstellen. Schließlich bleibt die Nike weiterhin eine der beliebtesten Marken überhaupt. Im Ranking der weltweit wertvollsten Marken der Markenberatungsgesellschaft Interbrand rangiert Nike mit einem Markenwert von 54 Mrd. US-Dollar dabei auf Platz 9.

Die Beliebtheit von Nike zeigt sich auch in einer Frühlingsumfrage der Investmentbank Piper Sandler unter US-Teenagern. So belegte Nike hier sowohl in der Rubrik beliebteste Schuhmarke (59 %), als auch in der Rubrik beliebteste Kleidungsmarke (34 %) mit deutlichem Abstand den ersten Platz. Um aus der starken Marke und der Beliebtheit des Unternehmens mehr Kapital zu schlagen hat Nike bereits neue strategische Initiativen ergriffen.

Nachdem sich Nike lange Zeit auf seine eigene Onlineplattform konzentriert hat, was für deutlich stärkere Margen gesorgt hat, will das Unternehmen nun wieder einen stärkeren Fokus auf die Zusammenarbeit mit Einzelhandelspartnern legen, um die Ausrichtung des Unternehmens wieder auf mehr Wachstum zu legen. Außerdem hat Nike-CEO John Donahoe bekannt gegeben, dass das Unternehmen nun einen neuen mehrjährigen Innovationszyklus mit neuen Produkten und Produktupdates gestartet hat, der das Wachstum des Unternehmens wiederbeleben soll.

Die schwierige makroökonomische Lage, die dem Unternehmen aktuell zu schaffen macht, dürfte nicht ewig anhalten. Gepaart mit den neuen Wachstumsinitiativen können langfristig orientierte Investoren die aktuelle Phase nutzen, um Aktien von einem der ikonischsten Unternehmen aller Zeiten zu einer günstigeren Bewertung als in der Vergangenheit zu erwerben. Denn während das KGV des Unternehmens in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt bei 33 lag, notiert die Aktie von Nike basierend auf den Ergebnissen der letzten 12 Monaten zu einem KGV von 20.

Airbnb

Anders als Nike ist Airbnb kein seit Jahrzehnten verlässlicher Blue-Chip. Schließlich gibt es das Unternehmen erst seit dem Jahr 2008. Dennoch gilt Airbnb in der Reisebranche als dominanter Marktführer bei Buchungen von Ferienwohnungen. Die Aktie von Airbnb hat im aktuellen Jahr jedoch ordentlich Federn gelassen. So ist die Aktie des Unternehmens seit Anfang des Jahres um 16 % gefallen und notiert 48 % unter dem Allzeithoch aus dem Februar 2021 (Stand 08.09.2024).

Allein nach der kürzlichen Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal 2024 fiel die Aktie um 15 %. Zum einen lag das am langsameren Umsatzwachstum von 11 %. Zum anderen machte Airbnb bekannt, dass es für das aktuelle Quartal lediglich ein Umsatzwachstum von 8 % bis 10 % erwartet. Hinzu kommen Sorgen, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutscht.

Das Unternehmen sieht hierbei selbst Anzeichen für eine verringerte Nachfrage von US-Kunden. Global betrachtet sieht Airbnb darüber hinaus, dass viele Nutzer ihre Unterkünfte zunehmend später buchen. Auch Konkurrent Booking Holdings (WKN: A2JEXP) hat momentan mit ähnlichen Problemen zu kämpfen und erwartet für das aktuelle Quartal lediglich ein Umsatzwachstum zwischen 2 % bis 4 %. Damit kann Airbnb aktuell sogar ein deutlich schnelleres Wachstum als sein Konkurrent vorweisen.

Dabei verfügt das Unternehmen noch über einige Wachstumsmotoren. So wachsen insbesondere der Lateinamerikanische und der Pazifisch-Asiatische Markt mit starken Raten. So stieg die Anzahl der gebuchten Nächte in diesen Regionen zuletzt um 17 % bzw. 19 % im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus ist Airbnb trotz der Wahrnehmung als Wachstumswert ein enorm profitables Unternehmen. So konnte hier in den letzten zwölf Monaten eine Free Cash Flow Marge von 41 % erzielt werden.

Außerdem sollte nicht unterschätzt werden wie groß Airbnbs Marktchance tatsächlich ist. So gab das Unternehmen vor einigen Jahren selbst an über einen gesamten adressierbaren Markt von 3,4 Bio. US-Dollar zu verfügen. Dieser Wert beinhaltet Kurz- und Langzeitübernachtungen, als auch sogenannte Experiences, einen Markt auf den Airbnb immer mehr Fokus legt. Mit einem Umsatz von 10 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 ist das riesige Umsatzpotenzial des Unternehmens entsprechend noch lange nicht ausgeschöpft.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation könnte sich für Anleger als interessante Gelegenheit erweisen, denn auf jede Rezession folgt bekannterweise eine Aufschwungsphase. Als Reiseportal dürfte Airbnb hier massiv profitieren. Dabei notiert die Aktie mit einem 2025er-KGV von 27 deutlich unter dem historischen Durschnitt (63) der letzten fünf Jahre.

Der Artikel Langfristige Investoren aufgepasst: Bei diesen zwei Top-Aktien irrt sich der Markt! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Airbnb und Nike.

Aktienwelt360 2024