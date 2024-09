Ina Invest AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Immobilien

Ina Invest und Cham Group prüfen den Zusammenschluss zu einer der führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz



23.09.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 23. September 2024 – Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Schweizer Immobiliengesellschaft Ina Invest prüft eine Fusion mit der ausserbörslich gehandelten Immobiliengesellschaft Cham Group. Der Zusammenschluss soll im Sinne eines Merger of Equals erfolgen. Die Verwaltungsräte beider Gesellschaften haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Durch den möglichen Zusammenschluss entstünde eine der führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz mit einem qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Portfolio an erstklassigen Standorten. Die Renditeliegenschaften und Entwicklungsprojekte von Ina Invest und der Cham Group befinden sich in Basel, Cham, Genf, Lausanne, Winterthur und Zürich und konzentrieren sich damit auf die wirtschaftsstärksten Metropolregionen der Schweiz. Das kombinierte Portfolio wäre mit einem hohen Wohnanteil von über 50% (nach Fertigstellung) attraktiv ausgerichtet. Beide Gesellschaften wenden für die Entwicklung und Bewirtschaftung ihrer Liegenschaften die höchsten Nachhaltigkeitsstandards an. Durch den Zusammenschluss würde eine Portfoliogrösse erreicht, die Vorteile bietet hinsichtlich der Flexibilität in der Projektrealisierung, der Finanzierungsmöglichkeiten sowie der Nutzung von Skaleneffekten und Synergien.

Die Aktien der zusammengeschlossenen Gesellschaft sollen an der SIX Swiss Exchange im Segment Immobiliengesellschaften kotiert werden respektive bleiben.

Die Gespräche zwischen Ina Invest und der Cham Group über einen möglichen Zusammenschluss befinden sich noch in einem frühen Stadium. Ina Invest wird zu gegebener Zeit über die Ergebnisse informieren. Sollten die Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis führen, werden die Aktionärinnen und Aktionäre beider Gesellschaften im Frühjahr 2025 an den jeweiligen ordentlichen Generalversammlungen über die geplante Fusion abstimmen können.



Über Ina Invest:

Ina Invest ist ein unabhängiges Schweizer Immobilienunternehmen und entwickelt nachhaltigen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum mit Fokus auf hybride Immobilien, die langfristige Nutzungsflexibilität und Rentabilität gewährleisten. Entstanden als Spin-off von Implenia, hält Ina Invest heute eines der grössten und potenzialstärksten Entwicklungsportfolios der Schweiz. Die Immobilien sind von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix auf. Ina Invest plant, weiter zu investieren und zu wachsen und dabei eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote sowie mindestens 50% Wohnanteil beizubehalten. Dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg erfüllt Ina Invest höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist laut GRESB Real Estate Development Benchmark-Analyse eines der nachhaltigsten Unternehmen seiner Peer-Gruppe in Westeuropa. Ina Invest ist seit Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter ina-invest.com.

Über Cham Group:

Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände entsteht etappenweise bis 2035 ein elf Hektar umfassendes neues Quartier mit je rund 1000 Wohnungen und Arbeitsplätzen. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt die Cham Group den gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhalt ab. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind dabei zentrale Anliegen. Weiteres Wachstum kann die Cham Group durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde 2018 das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das ebenfalls entwickelt wird. Die Aktien der Cham Group AG (Valorennummer 193185) werden über die ausserbörslichen Plattformen der Bank Lienhardt & Partner und der Berner Kantonalbank gehandelt.

