Ein innovativer ETF mit „Köpfchen“ - für langfristiges, kluges Investieren

Die Börsen entwickeln sich stetig weiter. Die Märkte werden schneller und schwanungsintensiver, was auf der einen Seite größere Chancen bietet, auf der anderen aber auch das Risiko erhöht, im falschen Markt aktiv zu sein und/oder zur falschen Zeit ein- oder auszusteigen. Da sind Lösungen gefragt. Und die ETF-Entwickler liefern sie.

Um Investoren an den wachsenden Chancen partizipieren zu lassen und zugleich die Risiken einzugrenzen, entstehen innovative Produkte, die diesen neuen Herausforderungen gewachsen sind, indem sie Chancen steigern und Risiken mindern. Einen dieser innovativen ETFs stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor. Aber sehen wir uns zunächst einmal an, wie sich die Aktienmärkte über die vergangenen Jahrzehnte gewandelt haben:

Die Märkte bewegen sich heutzutage schneller ... in beide Richtungen

Der Leitsatz, Chancen zu nutzen und zugleich die Risiken zu begrenzen, begleitet zwar seit eh und je jeden guten Leitfaden zur Börse. Aber das tatsächlich effektiv umzusetzen bedarf einiges an Erfahrung und Selbstdisziplin ... oder eines ETF, der einem diese Aufgabe abnimmt.

Quelle: marketmaker pp4

Die vorstehende Abbildung zeigt den in den vergangenen Jahrzehnten dynamischsten unter den weltweit wichtigsten Aktienindizes, den US-Index Nasdaq 100. Die unten mit eingeblendete Standardabweichung des Index ist nicht nur aufgrund des prozentual heute höheren Kursniveaus gestiegen, seit 2018 hat die Schwankungsintensität hier ebenso wie in anderen Aktienindizes deutlich zugenommen. Dadurch steigen zwar einerseits die Chancen, aber:

Man müsste ein äußerst erfahrener, hoch diszipliniert agierender Trader sein, um durch das rasante Auf und Ab nicht unnötig oft auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Daher ist es wichtig, dass innovative ETFs zum einen in einen für ein langfristiges Investment idealen Index investieren und zum anderen dafür sorgen, dass diese starken Schwankungen innerhalb des ETF-Portfolios gezielt reduziert werden. Was wäre hierfür ein idealer Index?

Warum der MSCI World Index als Basis eines ETFs eine ideale Wahl ist

In den letzten Jahren war der US-Aktienmarkt im Vergleich zu den Märkten in Europa und Asien der eindeutig stärkste. Aber das war nicht immer so. Mal lief es in Europa besser, mal in Japan. Immer im aktuell stärksten Markt investiert zu sein, wäre eine perfekte Sache ... aber dazu müsste man zuverlässig vorher wissen, wo genau in den kommenden Jahren die höchsten Gewinne winken werden. Und wer weiß, wie die Börse funktioniert, weiß auch: Das kann man nicht vorhersehen. Eines kann man aber durchaus:

Quelle: marketmaker pp4

Man kann dafür sorgen, überall, weltweit, einen Fuß in der Tür zu haben, indem man als Basis seines Investments einen Index wählt, der die am höchsten gewichteten Aktien aus 23 Industrienationen unter seinem Dach vereint: den MSCI World Index.

Dadurch erreicht man eine um starke Ausschläge einzelner Märkte geglättete Entwicklung seines Kapitals ... und da die Gewichtung einer im MSCI World Index enthaltenen Aktie steigt, wenn sie stärker zulegt als andere, ist man dadurch auch tendenziell in dem Aktienmarkt und den Aktien stärker dabei, der gerade in Sachen Performance die Nase vorn hat. Damit könnte die Sache bereits zu Ende erzählt sein. Aber auch, wenn der MSCI World Index eine sehr gute Wahl für das Fundament eines Investment-Depots ist, es geht noch besser.

Eine gute Wahl noch zu optimieren, ist das Ziel eines innovativen ETFs von iShares, dessen Rahmendaten Sie hier im Folgenden sehen. Wie das genau vor sich geht, lesen Sie weiter unten.

iShares World Equity High Income UCITS ETF

Vergleichsindex MSCI World Index WKN A40121 ISIN IE000KJPDY61 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,35 % p.a. ETF-Volumen per 17.09.2024 47,2 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 22.03.2024 Anzahl der Positionen (Stand 17.09.2024) 287 Behandlung der Dividenden Ausschüttung (vierteljährlich) Replikationsmethode physisch (vollständige Replikation) Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar ja

Das Ziel aktiven Managements: Mehr Chancen bei geringerem Risiko

Um Teil des MSCI World Index zu sein, muss eine Aktie von ihrer Marktkapitalisierung, also der Höhe des in alle Aktien des Unternehmens insgesamt investierten Kapitals, zu den größten innerhalb dieser 23 Industrienationen gehören. Doch das alleine ist kein Qualitätsmerkmal: Auch große, schwergewichtige Unternehmen können wie Blei im Markt liegen oder sogar in Abwärtstrends laufen. Solche Aktien, die auf den Index wie Bremsklötze wirken, gezielt nicht im Portfolio zu haben, wäre ideal, das konkret umzusetzen ist aber für Privatanleger alles andere als einfach. Der iShares World Equity High Income UCITS ETF setzt genau an diesem Punkt an.

Dieser ETF wird aktiv gemanagt, indem erfahrene Experten, die Auswertung großer Informationsmengen („Big Data“) und künstliche Intelligenz ineinander greifen, um ein für Investoren ideales Portfolio zu erreichen, in welchem höhere regelmäßige Erträge bei geringerem Risiko und besserer Portfoliodiversifizierung erzielt werden sollen. Das ist der Grund, weshalb der iShares World Equity High Income UCITS ETF nicht einfach alle derzeit 1.429 Aktien des MSCI World Index in diesen ETF vereint, sondern Sie hier eine gezielte Auswahl von aktuell 287 Aktien vorfinden, die geeignet sind, die Schwankungen dieses Weltindex zu glätten und zugleich die Chance bieten, besser als der Index selbst zu laufen.

Ein ETF ... für alles und alle

Diese Strategie ist eine Innovation, der iShares World Equity High Income UCITS ETF wurde gerade erst im März 2024 aufgelegt, aber das aktive Management von ETFs ist für iShares beileibe kein Neuland. Das BlackRock Systematic Team, das dieses aktive Management umsetzt, besteht aus mehr als 200 Experten, das Gesamtvolumen des auf diese Weise aktuell verwalteten Vermögens liegt bei 220 Milliarden US-Dollar.

Ein ETF, der durch das aktive Management „mitdenkt“ und dessen Ziel eine Glättung der zunehmenden Schwankungen am Aktienmarkt und ein gezieltes Investment in besonders ertragsstarke Aktien eines die wichtigsten Industrienationen abdeckenden Weltindex ist, ist ein Investment, das für jeden Anleger ein kluges Fundament eines längerfristig ausgerichteten Depots wäre: Ein ETF für alles ... und für alle!

