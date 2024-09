Gold steigt erneut auf Rekordhoch

Der Goldpreis hat am Dienstag seine Rekordrally mit gedrosseltem Tempo fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg an der Rohstoffbörse in London bis auf einen Höchststand von gut 2.640 US-Dollar. Zuletzt ließ der Schwung wieder etwas nach und das Edelmetall notierte bei 2.627 Dollar. Dies entspricht dem Niveau vom Vorabend.

Grundsätzlich treibt die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen den Goldpreis, insbesondere nachdem die drei großen Notenbanken aus den USA, der Eurozone und Großbritannien jüngst die Zinswende eingeleitet und so die Geldpolitik gelockert haben. Erst in der letzten Woche hatten die Währungshüter der USA die Märkte mit einer deutlichen Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte überrascht. Da Gold weder Zinsen noch Dividenden bringt, macht die Aussicht auf fallende Zinsen das Edelmetall für Anleger attraktiver.

Analyst Richard Hatch von der Privatbank Berenberg äußerte sich insofern zuversichtlich: „Kombiniert man den Beginn des Zinssenkungszyklus in den USA mit dem Hintergrund erhöhter geopolitischer Risiken, einer robusten physischen Nachfrage angesichts sinkender Rendieten, der Kaufaktivität der Notenbanken und der Zuflüsse von börsengehandelten Fonds, so sehen wir eine gute Unterstützung für den Goldpreis“.

dpa-AFX