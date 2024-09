EQS-News: Lübke Kelber AG: Neubauwerte firmiert künftig als Lübke Kelber Living

Lübke Kelber AG: Neubauwerte firmiert künftig als Lübke Kelber Living



Geschäftsaktivitäten werden auf bundesweite Wohnungsprivatisierung erweitert



Frankfurt a. M., 25. September 2024 – Die Neubauwerte NBW Vertriebs GmbH, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Lübke Kelber Gruppe (Lübke Kelber AG; ISIN: DE000A35JR33), wird in Lübke Kelber Living umgewandelt. Mit der Umwandlung verbunden ist eine Erweiterung der Geschäftsaktivitäten auf bundesweite Wohnungsprivatisierungen. Der Vertrieb von Bestands- und Neubau-Eigentumswohnungen wird wie bislang fortgesetzt. „Lübke Kelber Living ist exzellent am Markt positioniert. Projektentwickler, die ein Bauprojekt entwickeln, Bestandshalter, die privatisieren möchten oder private Eigentümer von Eigenheimen – wir bieten jeweils Lösungen für die Vermarktung und den Verkauf der Wohnungen“, sagt Marc Sahling, Vorstandsvorsitzender der Lübke Kelber AG.



„Für die erfolgreiche Privatisierung von Wohnungen und Wohnanlagen ist ein tiefes Wissen über Standort, energetische Standards und die Mieterstruktur notwendig“, so Marcel Hoecker, Geschäftsführer der Lübke Kelber Living. „Darüber hinaus ist die Nähe zu den Mietern und ein sozialverträglicher Ablauf des Aufteilungsprozesses sehr wichtig. Wir verfügen über umfassende Marktkenntnis und zahlreiche Erfolge in der sozialverträglichen Mieterprivatisierung“, sagt Hoecker.



Lübke Kelber Living verfolgt das Ziel, den Einzelvertrieb bzw. das Privatisierungsgeschäft durch den Einsatz digitaler Technologien weiterzuentwickeln. Mithilfe intelligenter Tools und datenbasierter Entscheidungsprozesse sollen Endkunden gezielt erreicht werden. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von der jahrzehntelangen Erfahrung sowie dem Maklernetzwerk von Lübke Kelber. „Wir verbinden digitale Vertriebskanäle mit der über 55-jährigen Erfahrung eines mittelständischen Transaktionsmanagers“, erklärt Hoecker.



Über Lübke Kelber

Lübke Kelber ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Beratungsunternehmen für Immobilientransaktionen mit über 55-jähriger Marktkompetenz und mit besonderer Fokussierung auf den Mittelstand. Bundesweit agieren wir mit 90 hochqualifizierten Spezialisten an 8 Standorten in Frankfurt am Main, Berlin, Dresden, Düsseldorf, Leipzig, München und Stuttgart. Mit unserem International Desk in London knüpfen wir Kontakte zu internationalen Investoren. Bis zu 1 Milliarde Euro Transaktionsvolumen wohnwirtschaftlicher und gewerblicher Bestände realisieren wir im Durchschnitt pro Jahr. Bei ausgewählten Investitionen beteiligen wir uns als Co-Investor und bieten in diesem Geschäftsfeld unseren Partnern eine Plattform für das Asset-, Property- und Beteiligungsmanagement. Unser hoher Qualitätsanspruch, gepaart mit Kontinuität und Verlässlichkeit garantiert unseren Kunden eine hohe Erfolgsquote bei ihren Mandaten. Dabei stehen klare Strukturen, Respekt sowie eine transparente Kommunikation im Fokus unserer Arbeit. So schaffen wir Werte.

Mehr Informationen unter





Kontakt Investor Relations / Finanzmedien:

IR.on AG

Frederic Hilke

0221-914097-0

