Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Angesichts der insgesamt guten Stimmung an den Finanzmärkten mieden Anleger den als sicherer geltenden Anleihemarkt. Risikobehaftete Anlagen wie Aktien und Rohstoffe zogen an, nachdem Chinas Zentralbank weitreichende Konjunkturmaßnahmen wegen der schwächelnden Wirtschaft angekündigt hatte. Vor diesem Hintergrund konnten schwache Konjunkturdaten aus Deutschland, der Ifo-Geschäftsklimaindex verschlechterte sich im September den vierten Monat in Folge von 86,6 auf 85,4 Punkte, die Anleihekurse nicht stützen. Der Euro-Bund-Future erreichte in der ersten Wochenhälfte 135 Prozentpunkte, gab im Wochenverlauf jedoch wieder auf aktuell 134,55 Punkte nach. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe rentiert nahezu unverändert bei 2,171 %, die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe notiert mit 2,49 % ebenfalls auf Vorwochenniveau.

Anlegertrends

Nordrhein-Westfalen refinanziert sich über Anleihe

Nordrhein-Westfalen refinanziert sich über eine Anleihe (WKN NWB0AX) mit 500 Millionen Euro. Der Kupon beträgt 2,875 %, die erste Zinszahlung erfolgt am 26.09.2025. Die Fälligkeit ist am 26.09.2039. Diese Anleihe ist ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen handelbar. S&P vergibt ein AA Rating.

Heidelberg Materials nimmt 500 Millionen Euro auf

Heidelberg Materials nimmt über eine Anleihe (WKN A383RS) 500 Millionen Euro auf. Der Kupon beträgt 3,375 %, die Zinszahlungen beginnen am 17.10.2025. Fällig wird die Anleihe am 17.10.2031. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. S&P vergibt ein BBB Rating.

Quantas begibt Anleihe in AUD

Die australische Fluggesellschaft Quantas begibt eine Anleihe (WKN A3L3HQ) mit einem Volumen von 500 Millionen australischen Dollar. Der Kupon beträgt 5,9 % pro Jahr und wird halbjährlich ausgezahlt, erstmals am 19.03.2025. Die Fälligkeit dieser Anleihe ist der 19.09.2034. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 10.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 10.000 Nominalen handeln. Moody´s vergibt ein Baa2 Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)