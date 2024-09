Caterpillar - Allzeithoch plus Lieblingssetup!

Die 38-Wochen-Linie (akt. bei 339,00 USD) hat sich zuletzt zwei Mal als solider Halt für die Caterpillar-Aktie erwiesen. Mehr noch: Den gleitenden Durchschnitt konnte der Titel jüngst für den Spurt auf ein neues Rekordlevel (389,28 USD) nutzen. Letzteres sorgt gleichzeitig dafür, dass eines unserer Lieblingssetups vorliegt: Die Auflösung eines charttechnischen Konsolidierungsmusters nach oben – und zwar mit einem hohen Momentum. Während die hohe Relative Stärke nach Levy für Engagements in Richtung des übergeordneten Trends sorgt, signalisiert im konkreten Fall die abgeschlossene Korrekturflagge, dass der langfristige Aufwärtstrend wieder an Dynamik gewinnt. Nachdruck verleiht dem Vorstoß auf ein neues Allzeithoch zum einen das frische MACD-Kaufsignal auf Wochenbasis und zum anderen das jüngste Aufwärtsgap im Tagesbereich (372,90 USD zu 377,94 USD). Da diese Kurslücke recht gut mit dem Hoch vom Juli bei 369,12 USD harmoniert, bietet sich diese Zone als engmaschige Absicherung an. Auf der Oberseite lässt sich das Anschlusspotenzial aus der o. g. Flagge auf knapp 160 USD taxieren, was zu einem langfristigen Kursziel im Bereich von 465 USD führt.

Caterpillar (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Caterpillar

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

