EQS-News: Veganz und die US Investmentbank DelMorgan schließen Vertrag zur Auflage eines Hybrid Equity Bonds

Veganz und die US Investmentbank DelMorgan schließen Vertrag zur Auflage eines Hybrid Equity Bonds

Ludwigsfelde, den 25.09.2024 - Die Veganz Group AG hat mit Unterstützung des Family Offices Sterling Atlantic LLC mit Sitz in Santa Monica (USA), welches vor wenigen Wochen bereits eine €10m Eigenkapitalfinanzierung bei der Veganz Group AG gezeichnet hat, einen Vertrag zur Auflage eines Hybrid Equity Bonds mit der renommierten Investmentbank DelMorgan mit Sitz in Santa Monica (USA) abgeschlossen.

Sterling Atlantic und DelMorgan werden in den nächsten Wochen mit ihrem großen Netzwerk an Investoren, einen Bond zur Finanzierung von neuen Produktionsanlagen zur Kapazitätserweiterung und Internationalisierung für die Produktion der innovativen und einzigartigen Mililk® Produktrange, den Peas On Earth® Erbsen-Fleisch Produkten und der OrbiFarm® auflegen.

“Mit dieser Partnerschaft legen wir den Grundstein für eine langfristige, solide Finanzierung unserer ambitionierten Wachstumspläne und stellen damit sicher, dass unsere Produktinnovationen Mililk®, Peas On Earth® und OrbiFarm® schnell skalieren und wir unsere führende Position in diesen Kategorien ausbauen können”, so Jan Bredack, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Veganz Group AG.

Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) – Gut für dich, besser für alle – ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 65759621

Veganz Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Deutschland Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: info@veganz.de Internet: https://veganz.de/

