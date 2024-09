GNW-Adhoc: Gowow EMEA Präsentation

^Gowow, eine neue Marke leichter Elektromotorräder kommt nach Europa München, Gowow, ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Shanghai, eröffnet seinen neuen Hauptsitz für Aktivitäten in EMEA. Gowow, eine neue Marke für leichte Elektromotorräder mit derzeit zwei Modellen im Sortiment, ORI und ALPHA, hat beschlossen, mit einem neuen Hauptsitz in München in die Märkte Europa, Naher Osten und Afrika einzusteigen. Die beiden Generaldirektoren Peng Su (Miteigentümer des Unternehmens) und Tong Liu, Verwaltungsdirektor, sowie Josef Morat, neuer Vertriebs- und Marketingdirektor, bauen das Team, das sich der EMEA-Netzwerkunterstützung widmet, auf und entwickeln das Vertriebsnetz in den verschiedenen Ländern. Vertriebsnetz, das derzeit einen offiziellen Importteure in Italien, Großbritannien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Portugal und den skandinavischen Ländern (Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und Island) umfasst und das nach neuen Importeuren/Vertriebspartnern für die anderen derzeit nicht abgedeckten Länder sucht. Das Produkt ist in Europa mit einer L1e-Zulassung erhältlich und zugelassen. Darüber hinaus ist eine ?unlocked Pure-Offroad" Version erhältlich, bei der die technischen Eigenschaften des Motorrads mit einer maximalen Leistung von 9 kW und 420 Nm bei einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h zu 100 % ausgenutzt werden können. Das Design basiert auf zwei Aspekten: Der erste ist die Funktionalität mit einem austauschbaren 2,8-kWh -Akku (2,1-kWh bei Alpha) und einer dreijährigen Garantie. Zweitens gibt es eine große Oberfläche, auf der Sie spezielle Grafiken anpassen und so das Fahrzeug ganz nach Ihrem Geschmack und Vergnügen personalisieren können. Dies macht das Motorrad einzigartig und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Für den Schweizer und niederländischen Markt ist auch eine auf 25 km/h begrenzte Version erhältlich, die die gezielte Nutzung auf Radwegen und das Fahren ohne Führerschein ermöglicht. Mit der Launch-Kampagne hat Gowow EMEA das Ziel, seine Marke und sein Produkt bekannter zu machen, eine besondere Kampagne für die ersten 100 Kunden, die

einen ORI zu einem Sonderpreis von 4.194 EUR zzgl. MwSt. kaufen, und bekommen ein

spezielles kostenfreies KIT für die Transformation des Motorades in einer ?Total-Black" Ausführung. Mit diesem neuen Hauptsitz in München und einer ehrgeizigen Expansionsstrategie bekräftigt Gowow sein Engagement, ein Maßstab auf dem Elektromotorradmarkt in EMEA zu werden und innovative und zugängliche Produkte anzubieten, die Funktionalität, Design und Individualisierung vereinen. München, 26 September 2024. Josef Morat Vertriebs- und Marketingdirektor josef.morat@gowow-eu.com www.gowow.com (http://www.gowow.com)