LLB baut Teams in der Schweiz weiter aus und eröffnet Standort in St. Gallen

Uznach, 26. September 2024 - Die LLB Schweiz treibt den Ausbau ihrer Teams erfolgreich voran. Neun weitere Mitarbeitende verstärken nun die Bereiche Firmenkunden und Private Banking: Drei erfahrene Kundenberaterinnen und -berater in Zürich sowie sechs Beraterinnen und Berater in Winterthur und St. Gallen. In St. Gallen ist die LLB Schweiz neu an der St. Leonhard-Strasse 49 zuhause.

René Zwicky, CEO der LLB Schweiz, zeigt sich erfreut über die Verstärkungen: «Mit der Eröffnung der neuen Standorte in Zürich (Anfang Juli) und St. Gallen (Anfang September) hat die LLB Schweiz einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Umsetzung ihrer Strategie erreicht. Erfahrene Private-Banking-Teams sowie erstklassige Firmenkundenberaterinnen und -berater stehen unserer Kundinnen und Kunden zur Seite».

Team LLB Schweiz Zürich

Thomas Knechtli, Regionenleiter Firmenkunden, Zürich

Thomas Knechtli war zuletzt Grosskundenberater bei Raiffeisen Schweiz. Zuvor war er 32 Jahre im Firmenkundengeschäft der UBS Switzerland AG tätig. Seit dem 2. September 2024 verstärkt er das Team in Zürich als Regionenleiter Firmenkunden.

Ester Merkli, Beraterin Firmenkunden, Zürich

Ester Merkli bringt langjährige Erfahrung im Firmenkundengeschäft mit. Zuletzt war sie als Regionalleiterin Firmenkunden bei der Valiant Bank AG tätig. Mit ihrem fundierten Wissen und ihrem MAS in Corporate Finance verstärkt sie ab dem 1. Oktober 2024 das Firmenkundenteam in Zürich.

Susan Benz, Beraterin Private Banking, Zürich

Susan Benz verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Private Banking, zuletzt als Senior Relationship Manager bei der Credit Suisse. Mit ihrer Expertise in der Betreuung anspruchsvoller Kunden aus der Schweiz verstärkt sie ab 1. November 2024 das Team in Zürich optimal.

Team LLB Schweiz St. Gallen

Jonas Niggli, Regionenleiter Firmenkunden Winterthur / St. Gallen

Jonas Niggli verantwortet seit August 2020 das Firmenkundengeschäft in Winterthur und Frauenfeld als Regionenleiter und hat diese Aufgabe neu ab September 2024 auch für den neuen Standort St. Gallen übernommen. Er bringt fundierte und langjährige Erfahrung im Firmenkundengeschäft sowie einen Master of Advanced Studies FHO in Swiss Finance mit.

Marco Giannotta, Berater Firmenkunden, St. Gallen

Marco Giannotta bringt umfassende Erfahrung im Firmenkundengeschäft mit, zuletzt als Senior Relationship Manager bei der Credit Suisse in St. Gallen. In dieser Rolle betreute er mittlere und grosse KMUs in der Ostschweiz, begleitete strategische Transaktionen und baute ein Netzwerk im lokalen Startup-Ökosystem auf. Bei der LLB Schweiz ist er seit 2. August 2024 als Senior-Berater für Firmenkunden tätig.

Kristijan Krnjic, Berater Firmenkunden, St. Gallen

Kristijan Krnjic verfügt über umfassende Expertise in der Immobilienfinanzierung, insbesondere für vermögende Privatkunden und Immobiliengesellschaften. Zuletzt war er als Hypothekenexperte bei der Credit Suisse tätig. Mit seiner langjährigen Erfahrung verstärkt er ab seit August 2024 das Firmenkundengeschäft in St. Gallen.

Lorenz Titzler, Berater Firmenkunden, St. Gallen

Lorenz Titzler bringt langjährige Erfahrung im Firmenkundengeschäft mit, zuletzt als Senior Firmenkundenberater bei der Credit Suisse in St. Gallen. In dieser Rolle betreute er sowohl mittlere und grosse KMUs als auch Immobilienunternehmen in der Ostschweiz und begleitete Kunden bei strategischen und operativen Anliegen. Seit 2. September 2024 ist er als Senior Firmenkundenberater bei der LLB Schweiz in St. Gallen gestartet.

Team LLB Schweiz, Winterthur/Thurgau

Maria Colicchio, Regionenleiterin Private Banking Winterthur/Thurgau und St. Gallen

Maria Colicchio verfügt über umfassende Erfahrung im Wealth Management und war zuletzt als Senior Client Advisor im Wealth Management der UBS in Winterthur tätig. Mit ihrer langjährigen Expertise im Bankwesen verstärkt sie das Private Banking Team in Winterthur. Seit 2. September 2024 hat sie die Leitung des Private Banking der LLB für die Region Winterthur/Thurgau sowie St. Gallen inne.

David Dopico, Berater Private Banking, Winterthur/Thurgau

David Dopico bringt eine langjährige Erfahrung im Bankwesen mit. Zuletzt war er als Senior Client Advisor im Wealth Management der UBS in Winterthur tätig, wo er vermögende Privatkunden in den Bereichen individuelle Vermögensplanung, Anlageberatung, Vorsorge und Finanzierungen betreute. Er ist am 2. September bei der LLB Schweiz in Winterthur als Private-Banking-Berater gestartet.

Alex Lüttin, Berater Private Banking, Winterthur/Thurgau

Alex Lüttin war zuletzt als Senior Kundenberater Wealth Management bei der UBS in Zollikon tätig. Mit seiner Expertise in der Vermögensplanung und im Private Banking verstärkt er ab 1. November 2024 die LLB Schweiz in Winterthur.

