Was tut sich hinter den Kulissen bei onvista? Zuletzt gab es auf der Homepage und in den onvista-Apps einige neue Formate und neue Gesichter. Martin spricht darüber in dieser Sendung mit onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann.

Ihr bekommt einen Überblick über die Neuerungen im News-Bereich bei onvista, erfahrt die Gründe für die Veränderungen und was die Redaktion für die Zukunft plant.

Im lockeren Gespräch plaudern Martin und Georg über die harten Fakten, gehen aber auch auf ihre Beziehung zur Börse und ihre Anlagestrategien ein.