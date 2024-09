GNW-Adhoc: Belegschaft von Evolution Georgia streikt - Warnhinweis an Investoren

^TIFLIS, Georgien, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diese Woche hat die Gewerkschaft LABOR, die die Beschäftigten von Evolution Georgia vertritt, bei der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Finansinspektionen) eine Überprüfung der öffentlichen Unterlagen von Evolution beantragt. In einem separaten Schreiben warnte LABOR die Aktionäre des Unternehmens, dass die feindselige Behandlung von Arbeitnehmern, die ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen wahrnehmen wollen, das Kernstück des Geschäftsmodells von Evolution untergräbt. ?Wir verlangten grundlegende Dinge wie einen Arzt vor Ort und eine Lösung für die sanitären Probleme. Sie lehnten alles ab und ließen uns keine andere Wahl als zu streiken. Evolution hat sein Geschäft auf den Schultern seiner Arbeitnehmer in Georgia aufgebaut und expandiert in den Vereinigten Staaten und anderswo. Wenn sie uns so behandeln, sollte das ein Zeichen für die Investoren in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspraktiken des Unternehmens sein", so Makhare Patashuri, ein Mitarbeiter von Evolution Gaming, der am Streik teilnimmt. Am 12. Juli trat mehr als die Hälfte der 8.000 Beschäftigten von Evolution Gaming in Tiflis, der Hauptstadt der Republik Georgien, in den Streik, um gegen niedrige Löhne, unhygienische Arbeitsbedingungen und andere unfaire Arbeitspraktiken zu protestieren. Die Arbeitnehmer haben dem Unternehmen 44 Bedenken vorgetragen und auf Sicherheits- und Gesundheitsprobleme hingewiesen, darunter Probleme mit der Belüftung und der Temperaturregelung sowie unhygienische Arbeitsbedingungen. Evolution hält sich an die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, nach denen Investoren dafür verantwortlich sind, ihren Einfluss auf Unternehmen geltend zu machen, um negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu verhindern oder abzumildern. Am 1. August veranstalteten Beschäftigte einen Sitzstreik am Hauptsitz des Unternehmens und wurden mit Gewalt und Einschüchterung konfrontiert, woraufhin mehr als 1.000 Beschäftigte als Vergeltung entlassen wurden. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, die personenbezogenen Daten von Hunderten von Streikenden weitergegeben und ihre Sicherheit gefährdet zu haben, und in der Nacht zum 15. September wurde einer der Streikorganisatoren in der Nähe seines Hauses überfallen. ?Die Streikenden sind ausgesperrt und rausgeschmissen worden", so Giorgi Diasamidze, Vorsitzender der Gewerkschaft LABOR. ?Beleidigende Äußerungen und Konflikte am Arbeitsplatz werden immer häufiger, und das hat noch mehr Menschen zu Protesten veranlasst. Die Aktionäre von Evolution müssen ihre Investition genau unter die Lupe nehmen und das Unternehmen zur Rechenschaft ziehen, damit es die grundlegenden Rechte der Arbeitnehmer achtet, deren Arbeit für den Erfolg und den guten Ruf des Unternehmens entscheidend ist." Evolution kann es sich nicht leisten, die Bedeutung der Aufrechterhaltung einer stabilen, fair bezahlten und gebührend respektierten Belegschaft an seinem Hauptstandort außer Acht zu lassen. Die Interessenvertreter von Evolution haben zusammen mit den Mitgliedern von LABOR ein gemeinsames Interesse, die langfristige Marktposition von Evolution zu erhalten. °