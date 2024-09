Warren Buffett’s nächste Meisterzüge: Welche Investments sogar Apple schlagen könnten!

Warren Buffett ist bekannt für seine meisterhaften Investitionen in Unternehmen wie Apple (WKN: 865985) und Bank of America (WKN: 858388). Diese beiden Titel machen einen großen Teil des Investmentportfolios von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) aus und haben in der Vergangenheit außergewöhnliche Renditen erzielt.

Doch nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf zwei neue Investments, die das Potenzial haben könnten, die Platzhirsche in puncto Rendite zu übertreffen. Konkret gemeint sind Heico Corporation (WKN: 889997) und Ulta Beauty (WKN: A0M240).

Ein direkter Vergleich zwischen Apple und den neuen Positionen mag auf den ersten Blick schwierig erscheinen, aber es gibt Parallelen: Beide neuen Unternehmen zeichnen sich durch eine starke Marktposition, stabile Cashflows und hohe Kapitalrenditen aus – ähnlich wie bei Apple.

Das Entscheidende: Beide Newcomer sind in wachsenden, aber stabilen Märkten tätig und könnten aufgrund ihres profitablen Wachstumskurses langfristig hohe Renditen einspielen. Schauen wir uns an, warum Warren Buffett hier zugeschlagen hat und was seine Strategie dahinter sein könnte.

Heico Corporation: Ein stiller Champion der Luftfahrtindustrie

Die Heico Corporation ist ein führendes Unternehmen in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Ersatzteilen für Flugzeuge spezialisiert hat. Was Heico besonders interessant macht, ist die Nischenstrategie des Unternehmens: Es konzentriert sich auf hochmargige, spezialisierte Ersatzteile und Dienstleistungen, die für den Betrieb von Flugzeugen unverzichtbar sind.

Angesichts wachsender und gleichzeitig alternder Flugzeugflotten hat Heico ein zukunftsträchtiges Geschäft. Nicht zu vergessen ist das Geschäft mit Rüstungs- und Militärfahrzeugen, das in jüngster Zeit deutlich an politischer Bedeutung gewonnen hat.

Die jüngsten Quartalszahlen belegen eindrucksvoll, dass die Weichen auf Wachstum gestellt sind. Der Quartalsumsatz stieg um 37 % auf 992 Mio. US-Dollar. Das Betriebsergebnis stieg im zweiten Quartal um knapp 45 % auf 217 Mio. US-Dollar.

Die Equity Story von Heico basiert meines Erachtens vor allem auf den beschriebenen Megatrends. Auch die Fundamentaldaten des Unternehmens zeigen ein beeindruckendes Umsatz- und Gewinnwachstum, was letztlich die starke Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Heico bestätigt.

Neben dem organischen Wachstum glänzt das Unternehmen auch durch strategische Zukäufe, die Teil der Wachstumsstrategie sind. Seit 1990 konnte der Umsatz so um durchschnittlich 15 % pro Jahr gesteigert werden.

Warren Buffett dürfte an Heico vor allem die stetige Cash-Generierung und die starke Marktposition gefallen. Hohe Free Cashflows, die in der Regel über dem Jahresüberschuss liegen, sprechen ebenso für das Unternehmen wie die Tatsache, dass mit hohen Kapitalrenditen gearbeitet wird.

Zudem weist die Branche hohe Markteintrittsbarrieren auf und Heico hat sich als einer der Marktführer etabliert. Ebenfalls wichtig: Die hohe Kundenbindung sorgt für stabile Umsätze und Gewinne. Das erwartete KGV von 62 (Stand 18.9.24, Morningstar) scheint Buffett für diese Wette nicht zu hoch.

Ulta Beauty: Glänzende Aussichten in der Kosmetikbranche

Buffetts zweiter Neuzugang ist Ulta Beauty, ein führender US-Einzelhändler für Kosmetikprodukte. Die Beauty-Kette bietet ein breites Sortiment an Schönheitsprodukten an. Von Drogerie bis Luxus wird einem breiten Kundenspektrum so ziemlich alles angeboten. Dabei gibt es viele Eigenmarken, was den Unterschied zum klassischen Händler ausmacht. Die Nettomarge war zuletzt knapp zweistellig. Auch hier werden hohe Free Cashflows mit außergewöhnlich hohen Kapitalrenditen erwirtschaftet.

Die Erfolgsgeschichte von Ulta Beauty basiert auf der Kombination aus einem starken Online-Verkauf, physischen Geschäften und der anhaltenden Nachfrage nach Schönheitsprodukten. Trotz eines hart umkämpften Marktes wächst das Unternehmen weiterhin stark.

Das Umsatzwachstum lag im vergangenen Jahr mit 9,8 % auf hohem Niveau, getragen von einem starken vergleichbaren Wachstum von 5,7 %. Auch wenn die jüngsten Quartalszahlen nicht mehr mithalten konnten, dürfte sich die Geschäftslage mit einer Verbesserung des Konsumklimas der US-Bürger langfristig wieder verbessern.

Buffett’s Idee hinter Ulta Beauty könnte vor allem auf die starke Markenpositionierung als Generalist abzielen. Trotz eines hart umkämpften Marktes wachsen Umsatz und Gewinn langfristig gesehen rasant. Die Diversifizierung des Produktportfolios und die solide Bilanz machen Ulta Beauty dabei zu einer vielversprechenden Wette mit langfristigem Potenzial.

Schönheit verkauft sich immer, auch in Krisenzeiten – das weiß auch Buffett, der sich im Einzelhandel gut auskennt. Das erwartete KGV von 17 (Stand: 18.9.24, Morningstar) erscheint angesichts der fundamentalen Wachstumschancen keineswegs hoch.

Fazit: Heico und Ulta Beauty als starke Depotbeimischung?

Auch wenn Apple und die Bank of America nach wie vor wichtige Bestandteile von Berkshire Hathaway sind, gibt es Anzeichen dafür, dass Heico und Ulta Beauty das Potenzial haben, ähnliche Erfolgsgeschichten zu schreiben. Beide Unternehmen sind in wachstumsstarken Branchen tätig und weisen beeindruckende Kennzahlen in Bezug auf Cashflow und Kapitalrendite auf.

Die Kombination aus Qualität, Stabilität und Wachstum macht sie zu vielversprechenden Kandidaten für langfristig hohe Renditen – vielleicht sogar vergleichbar mit den Erfolgsgeschichten von Apple und Bank of America in Buffetts Portfolio.

