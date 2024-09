ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel gesenkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Hensoldt zwar von 41 auf 37 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Es sei an der Zeit für mehr Optimismus, schrieb Analyst Christophe Menard in seiner am Montag vorliegenden Empfehlung. Die aktuellen Konjunktursorgen mit Blick auf das Rüstungsunternehmen seien überzogen. Menard setzt auf das Erreichen der Jahresziele und auch der mittelfristigen Ambitionen./ag/gl

