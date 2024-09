EQS-News: Lübke Kelber AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024

Lübke Kelber AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024



Frankfurt a. M., 30. September 2024 – Die Lübke Kelber AG (ISIN: DE000A35JR33), Muttergesellschaft der Lübke Kelber Gruppe, hat heute ihre Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht.



Als Holdinggesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft hat die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2024 sonstige betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 470 (Vj.: EUR 0,0) erzielt, resultierend aus dem Geschäftsbesorgungs- und Servicevertrag, der zwischen der Lübke Kelber AG und der operativen Tochter, der Dr. Lübke & Kelber GmbH, geschlossen wurde. Die Personalkosten betrugen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 insgesamt TEUR 461 (Vj.: TEUR 5) und stellen damit die größte Kostenposition der Lübke Kelber AG dar. Der Periodenfehlbetrag belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf TEUR -187 (Vj.: TEUR -240).



Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich im Vorjahresvergleich deutlich und lag bei EUR 17,7 Mio. (Vj.: EUR 0). Daraus resultiert eine Eigenkapitalquote in Höhe von 73 %. Grund für den deutlichen Anstieg des Eigenkapitals ist die im November vergangenen Jahres im Wege einer Sachkapitalerhöhung durchgeführte Einbringung des operativen Geschäfts der Dr. Lübke Kelber GmbH.



Im Transaktionsgeschäft konnte sich die Dr. Lübke & Kelber GmbH nicht vom schwierigen Marktumfeld abkoppeln. Inklusive der aus einer Verschmelzung resultierenden Sondereffekte verzeichnete die Tochtergesellschaft ein negatives Ergebnis vor Steuern von EUR -1,2 Mio.



Mit Blick auf eine vielversprechende Projektpipeline wird im zweiten Halbjahr jedoch mit einer Belebung des Transaktionsgeschäfts gerechnet.



Für die Lübke Kelber AG wird für das Gesamtjahr 2024 aufgrund der Beteiligungserträge aus dem operativen Geschäft ein positives Ergebnis vor Steuern erwartet.



Der Halbjahresbericht 2024 der Lübke Kelber AG ist abrufbar unter



Über Lübke Kelber

Lübke Kelber ist ein diversifizierter, mittelständischer Immobilienspezialist mit über 55-jähriger Markt- sowie Immobilienkompetenz. Das Unternehmen agiert bundesweit mit mehr als 90 Spezialisten und Standorten in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Dresden, Leipzig und London. Als Teil einer internationalen Allianz rund um Gerald Eve LLP ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden zusätzlich einen globalen Marktzugang. Der langjährige Qualitätsanspruch von Lübke Kelber, gepaart mit Kontinuität und Verlässlichkeit, garantiert Kunden eine hohe Erfolgsquote bei Verkaufsmandaten. Neben der Transaktionsberatung im Residential und Commercial Real Estate Bereich bietet Lübke Kelber zudem institutionellen Investoren eine Plattform für Asset- und Beteiligungsmanagement in Deutschland.



Mehr Informationen unter



Kontakt Investor Relations

IR.on AG

Frederic Hilke / Robin Terrana

0221-914097-0

Luebke-Kelber@ir-on.com

