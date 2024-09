EQS-News: Noratis AG veröffentlicht Zahlen zum 30. Juni 2024

EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Noratis AG veröffentlicht Zahlen zum 30. Juni 2024



30.09.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Noratis AG veröffentlicht Zahlen zum 30. Juni 2024

2. Gläubigerversammlung für die Anleihe 2020/2025 am 8. Oktober 2024

Eschborn, 30. September 2024 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK), ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, hat das 1. Halbjahr 2024 im Rahmen der am 14. August 2024 veröffentlichten vorläufigen Zahlen abgeschlossen. Nach IFRS lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, bei -17,2 Mio. Euro, nach 2,6 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2023. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, betrug -24,9 Mio. Euro nach -4,4 Mio. Euro im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Die deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus ergebnisrelevanten, aber nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen auf Basis der zum 30. Juni 2024 ermittelten Immobilienwerte in Höhe von 19,6 Mio. Euro sowie wesentlich niedrigeren Erlösen aus der Veräußerung von Immobilien aufgrund der geringen Transaktionsaktivität am Immobilienmarkt. So konnte die Noratis AG im Berichtszeitraum lediglich 68 Einheiten verkaufen, nach 176 Einheiten im 1. Halbjahr 2023. Zukäufe wurden nicht getätigt. Bei einem auf 4.197 Einheiten gesunkenen Immobilienbestand zum 30. Juni 2024 nach 4.390 Einheiten ein Jahr zuvor, konnten die Mieteinnahmen dennoch gesteigert werden. So stiegen diese aufgrund der unverändert hohen Nachfrage nach Wohnraum in Deutschland sowie der verstärkten Asset Management-Aktivitäten der Gesellschaft auf 16,0 Mio. Euro, nach zuvor 15,6 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2024 geht die Noratis AG von einem deutlich negativen EBIT und EBT aus.

Der Halbjahresbericht 2024 der Noratis AG steht im Investor-Relations-Bereich unter www.noratis.de zur Verfügung.

Am 8. Oktober 2024 findet die 2. Anleihegläubigerversammlung der Noratis AG für die Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A3H2TV6 / WKN A3H2TV) in Eschborn statt. Im Rahmen der Restrukturierung soll die Laufzeit der Anleihe bei unverändertem Zins unter folgenden Bedingungen bis zum 31. Dezember 2028 verlängert werden:

Bei der Noratis-Anleihe 2021/2027 (ISIN DE000A3E5WP8 / WKN A3E5WP), Emissionsvolumen 10 Mio. Euro, gehalten von einem Gläubiger, muss zu unveränderten Konditionen eine Verlängerung bis zum 31. Dezember 2029 erfolgen.

Zudem muss die vom Ankeraktionär Merz Real Estate angekündigte Kapitalerhöhung über mindestens 10 Mio. Euro durchgeführt werden.

Des Weiteren soll die e.Anleihe GmbH, Stuttgart, zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger bestellt werden. Die 2. Anleihegläubigerversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 25 % der ausstehenden Anleihe vertreten sind.

Die Noratis AG soll durch die vorgeschlagene Verlängerung der Laufzeiten mehr Flexibilität bekommen, um die für die Rückzahlung der Anleihen notwendigen Immobilienverkäufe ohne kurzfristigen Zeitdruck realisieren zu können. Des Weiteren hat der Ankeraktionär Merz Real Estate die vorgeschlagenen Prolongationen der Anleihen bei einem unveränderten Zins als eine wesentliche Bedingung im Hinblick auf eine weitere Kapitalerhöhung von bis zu 16 Mio. Euro nach 2024 erklärt. Die geplante Laufzeitverlängerung und die damit einhergehende höhere Flexibilität bei den geplanten Veräußerungen von Immobilienportfolios in Kombination mit den vorgesehenen Kapitalerhöhungen sichert Substanz in der Noratis AG und damit auch die Rückzahlung der Anleihen nach der Prolongation.

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) empfiehlt die Zustimmung zur Restrukturierung der Unternehmensanleihen.

Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung teilzunehmen. Auch für die 2. Anleihegläubigerversammlung ist die Anmeldung postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de erforderlich. Anleger benötigen für die Teilnahme zudem einen „Besonderen Nachweis und Sperrvermerk“, der bei der depotführenden Bank angefordert werden muss. Auf der Website der Noratis AG unter https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik „Anleihegläubigerversammlung" ist ein entsprechendes Musterformular ebenso hinterlegt wie ein Vollmachtsformular mit Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, für den Fall, dass Anleihegläubiger nicht persönlich in Eschborn teilnehmen können.

Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter https://noratis.de/investor-relations/.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

IR.on AG

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

Tel: 0221/91 40 97-33

E-Mail: agv24@noratis.de



Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

30.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1997935

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1997935 30.09.2024 CET/CEST