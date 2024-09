IRW-News: Swiss Estates AG: Halbjahresbericht 2024 vorgelegt

IRW-PRESS: Swiss Estates AG: Halbjahresbericht 2024 vorgelegt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Freienbach (IRW-Press/30.09.2024) - Swiss Estates AG hat den Halbjahresbericht 2024 wie angekündigt heute mittels Publikation auf der Webseite swiss-estates.ch fristgerecht vorgelegt. Dieser Halbjahresbericht ist, gemäss der anwendbaren Reglemente, ungeprüft und bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Nettoliegenschaftsertrag belief sich in der Berichtsperiode auf TCHF 4'256 (Vorjahr TCHF 3'104), das Betriebsergebnis (EBITD) auf TCHF 2'974 (Vorjahr TCHF 1'760), das ordentliche Ergebnis vor Steuern auf TCHF 1'520 (Vorjahr TCHF 700) und der Halbjahresgewinn auf TCHF 1'450 (Vorjahr TCHF 726). Die Net Asset Value (NAV) - vor Rückstellungen für latente Steuern - beläuft sich per 30. Juni 2024 auf CHF 14.99 pro Titel mit Nennwert von CHF 5.00 (Vorperiode CHF 14.17).

Unberücksichtigt bleibt bei einem Halbjahresabschluss, gemäss stetiger, branchenüblicher Praxis der Swiss Estates AG, die Wertentwicklung der Liegenschaften. Ausser in Sondersituationen, wie zum Beispiel im Fall von unterjährigen bedeutenden Akquisitionen, werden die Verkehrswerte jeweils nur für den geprüften Jahresabschluss durch unabhängige Bewertungsexperten ermittelt.

Bemerkenswert erscheint die positive Entwicklung des Nettoliegenschaftsertrags. Das Wachstum des Nettoliegenschaftsertrags im Berichtszeitraum ist im Wesentlichen auf einen höheren Vermietungsgrad bzw. den Abbau von Leerständen, aber auch auf Modifikationen in der Rechnungslegung und Mehreinnahmen aufgrund von abgeschlossenen Akquisitionen (Mehrfamilienhäuser in Rüthi SG) zurückzuführen.

Die Gesellschaft steht derzeit in konkreten Verhandlungen betreffend dem Erwerb von Wohnimmobilien in der Ostschweiz mit einem Verkehrswert von nahezu CHF 12.0 Mio. Diese Akquisition wird voraussichtlich im 4. Quartal 2024 umgesetzt.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (WKN A0MJ3Y / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol WAG).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

Swiss Estates AG

Adresse: Grützenstrasse 1, 8807 Freienbach

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Udo Rössig

Tel.: +41 58 252 60 00

E-Mail: info@swiss-estates.ch

Website: www.swiss-estates.ch

ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie)

Börsen: BX Swiss; Primärmarkt in Düsseldorf

