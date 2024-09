Metall Zug AG / Schlagwort(e): Joint Venture

SteelcoBelimed stellt die Weichen für Wachstum und Profitabilität



Medienmitteilung

Zug, 30. September 2024 – Das Joint Venture SteelcoBelimed, an dem Metall Zug eine Beteiligung von 33% hält, hat heute seine Pläne zur Erreichung der Wachstumsambitionen und Profitabilitätsziele bekannt gegeben. Diese umfassen eine Fokussierung der bestehenden Standorte, die Straffung des Produktportfolios und eine Bündelung der Organisation. Damit wird sich SteelcoBelimed während der rund drei Jahre andauernden Integrationsphase für profitables Wachstum aufstellen, mit einer Ziel-EBIT-Marge von mittelfristig 10%.

Am 7. Juni 2024 konnte das Joint Venture SteelcoBelimed mit Sitz in Zug den Zusammenschluss vollziehen und seine operative Tätigkeit aufnehmen. Heute, nach rund 100 Tagen hat SteelcoBelimed sein Zielbild bekanntgeben. Der Hauptsitz in Zug sowie sämtliche bestehenden Produktionsstandorte in Sulgen, Grosuplje, Riese und Cusano bleiben erhalten. Ihre Zweckbestimmung wird im Zuge des Transformationsprojekts verändert und deutlich fokussiert:

Zug, Schweiz: Hauptsitz des Joint Ventures und Hub für Digitalisierung und Innovation

Sulgen, Schweiz: Kompetenzzentrum für Sterilisation im Bereich Life Science

Grosuplje, Slowenien: Kompetenzzentrum für Washer/Disinfectors im Bereich Life Science, mit angeschlossener Training Academy

Riese, Italien: Kompetenzzentrum für Washer/Disinfectors im Bereich Infection Control sowie für Endoskopieaufbereitung und Automatisierung, ebenfalls mit Training Academy

Cusano, Italien: Kompetenzzentrum für Sterilisation

Mit der Fokussierung der Standorte wird vorläufig auf der Produktseite eine Zweimarken-Strategie verfolgt, während der Auftritt des Unternehmens schrittweise auf die Marke SteelcoBelimed umgestellt wird. Gleichzeitig erfolgt über die nächsten Jahre eine Bereinigung und Straffung des Produktportfolios. Das zukünftige Produktportfolio wird durch Neuentwicklungen ergänzt, welche die Stärken der jeweiligen Geräte von Belimed und Steelco kombinieren werden.

Organisatorisch wird das Unternehmen SteelcoBelimed unter der Gesamtleitung von Christian Kluge in die zwei Geschäftsbereiche Infection Control (Hospital) und Life Science (Pharma) unterteilt. Der Bereich Infection Control wird durch Alessandro Caprara (ehemaliger CEO von Steelco) geführt, und den Bereich Life Science leitet Ralf Kretzschmar (ehemaliger Leiter von Belimed Life Science). Auf Ebene des Gesamtunternehmens sind zusätzlich die Leitung des Post Merger Integration Programms und des Finanzbereichs angesiedelt. Die beiden Geschäftsbereiche werden bei den zentralen Funktionen Synergien nutzen und eine enge Kooperation sicherstellen. Daraus resultiert eine Verschlankung der Organisation und eine bessere Allokation der bestehenden Kompetenzen. Dank dieser Effizienzmassnahmen soll sich der Mitarbeiterbestand trotz ambitionierter Wachstumsziele bei den aktuellen 2'100 Vollzeitstellen einpendeln.

SteelcoBelimed wird seine Position als Nummer drei auf dem Weltmarkt festigen mit dem Ziel, zum kundenorientiertesten, innovativsten und zuverlässigsten Partner für Reinigung, Desinfektion und Sterilisation zu werden. Nach der Integrationsphase von rund drei Jahren wird SteelcoBelimed in die Wachstumsphase eintreten. Neben der Ambition, in den nächsten Jahren klar über dem Markt zu wachsen, strebt SteelcoBelimed eine Ziel-EBIT-Marge von mittelfristig 10% an. Metall Zug bleibt an SteelcoBelimed mit 33% beteiligt und wird während der Integrationsphase weiter investieren, um künftig an der geplanten Wertschöpfung zu partizipieren. Metall Zug wird im Rahmen der Finanzmarktberichterstattung halbjährlich über den Geschäftsgang von SteelcoBelimed berichten.

Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende und umfasst drei Geschäftsbereiche:

Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Technologiecluster & Infra (Tech Cluster Zug AG, Urban Assets Zug AG)

Andere (Gehrig Group AG und Metall Zug AG)

Metall Zug hält zudem Ankerbeteiligungen an der kotierten V-ZUG Holding AG (30%), der kotierten Komax Holding AG (25%) und der SteelcoBelimed AG (33%), einem Joint Venture mit Miele. Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN).

Rechtliche Anmerkungen

Die in der vorliegenden Mitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können davon abweichen. Diese Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die Metall Zug AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter: https://www.metallzug.ch/datenschutzerklaerung.

Wichtige Daten 24. März 2025 Publikation Geschäftsbericht 2024 / Bilanzmedienkonferenz 9. Mai 2025 Ordentliche Generalversammlung 2025 25. August 2025 Publikation Halbjahresbericht 2025 Weitere Informationen Urs Scherrer

Chief Financial Officer

Telefon: +41 58 768 60 50 Bettine Killmer

Head of Corporate Communications & IR

Telefon: +41 58 768 60 50

oder: investorrelations@metallzug.ch

Diese Mitteilung ist unterhttps://www.metallzug.ch/medien/medienmitteilungen verfügbar.

