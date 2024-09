Tagesausblick für 01.10.: Atempause nach 1200-Punkterally. Inflationszahlen und Nike im Blickpunkt.

Durchwachsene Vorgaben aus Asien sorgten bereits zum Handelsauftakt für leichte Verluste am Deutschen Aktienmarkt. Aus den USA gab es ebenfalls keine positiven Impulse. Im Tagesverlauf weiteten sich die Verluste nach der 1200-Punkterallye beim DAX® etwas aus. So schloss der Leitindex bei rund 19.350 Punkten. Mit 1,6 Prozent fiel die Inflationsrate in Deutschland für September etwas tiefer aus als von vielen Experten erwartet. Heute Abend wird Fed-Chef Jerome Powell eine Rede halten. Morgen stehen Inflationszahlen für die Eurozone im Fokus.

Die Renditen europäischer Staatspapiere gaben im Tagesverlauf mehrheitlich nach. Unterstützung kam von überaschend moderaten Inflationszahlen aus Deutschland. Morgen werden Verbraucherpreise der gesamten Eurozone veröffentlicht. In den USA stagnierten die Renditen der Staatspapier weitgehend auf dem Niveau von Freitag. Bei den Edelmetallen weitete sich der Konsolidierungskurs derweil aus. Der Goldpreis gab bis auf 2.630 USD nach. Bei Palladium summerierten sich die Verluste seit dem jüngsten Hoch inzwischen auf über zehn Prozent. Am Ölmarkt blieb es hingegen ruhig. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte sich heute zwischen 71 und 72 USD ein.

Unternehmen im Fokus

Bayer bestätigte den Ausbruch aus dem langfristigen Seitwärtstrend. Kommt nun die Trendwende? BayWa geht davon aus, dass die Gläubigerbanken, dem angeschlagenen Konzern möglicherweise mehr Zeit und Geld geben, um die Probleme zu lösen. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kursaufschlag. Hensoldt profitierte von positiven Analystenkommentaren. Jungheinrich deutet eine Trendwende an. Der seit Juni 2024 gebildete Abwärtstrend ist nach oben durchbrochen. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 27,40 eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis EUR 29. Traton gab die Kursgewinne der vergangenen Woche heute fast vollständig wieder ab. Hält die Unterstützung bei EUR 29? Morgen lädt der Nutzfahrzeughersteller zum Capital Markets Day. VW korrigierte die Prognosen für das Gesamtjahr bereits am Freitag nach unten. Heute folgten Aston Martin und Stellantis. Die Aktien der Autobauer legten heute den Rückwärtsgang ein. Chinas Regierung erhöht den Druck auf die heimische Industrie, heimische KI-Chips anstelle von Nvidia-Chips zu nutzen. Dies belastete nicht nur die Aktie von Nvidia. Titel aus dem ganzen Sektor – unter anderem Infineon – gaben heute deutlich nach.

Morgen lädt Traton zum Capital Markets Day. Nike wird Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Der Sportartikelhersteller holte vergangene Woche Elliott Hill als neue Chef zurück. Einige Analysten erwarten, dass Hill im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen die Ziele für das Gesamtjahr senken könnte.

Wichtige Termine:

Japan- Tankan Herstellungsindex für große Unternehmen

Australien- Einzelhandelsumsätze (Monat)

EuroZone- Verbraucherpreisindex – Kernrate (Monat)

EuroZone- Verbraucherpreisindex (Monat und Jahr)

EuroZone- Verbraucherpreisindex – Kernrate (Jahr)

USA-ISM verarbeitendes Gewerbe

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.490/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 18.975/19.073/19.171/19.308 Punkte Der DAX® brach am Freitag aus dem seit 10. September gebildeten Aufwärtstrendkanal nach oben aus und markierte bei 19.490 Punkten ein neues Allzeithoch. Heute gab der Index deutlich nach und tauchte zum Handelsschluss zurück in den Abwärtstrendkanal. Im Tagesverlauf bildete der Index bei 19.308 Punkten eine kurzfristige Unterstützung. Kippt der Index unter diese Marke droht ein Rücksetzer bis 19.171 oder gar 19.073 Punkte. Solange die Unterstützung bei 19.308 Punkten hält besteht die Chance auf einen Rebound bis zum Allzeithoch von 19.490 oder gar 19.808 Punkte (138,2%-Retracementlinie). DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 29.08.2024 – 30.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 01.10.2019 – 30.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 70,98* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 86,63** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 96,55*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2024; 17:05 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,15* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,33 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,70 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,61 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2024; 17:05 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.