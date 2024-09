Trading-Chance Münchener Rück: Antizyklisch Short wäre einen Gedanken wert

Werbung

Der DAX erreichte am Freitag neue Rekorde, obwohl zahlreiche Branchen Probleme haben. Um den Index trotzdem höher zu ziehen, können sich die Bullen dadurch auf immer weniger Aktien stützen. Das Problem: Die erreichen dadurch eine immer teurere Bewertung und bergen daher das Risiko jederzeit möglicher, auch großer Korrekturen. Die Aktie der Münchener Rück ist eine davon: Eine Trading-Chance Short.

Der DAX notiert im Bereich seines Allzeithochs, die Aktie des Rückversicherers Münchener Rück ebenfalls. Sie gehört zu den immer weniger werdenden Zugpferden des deutschen Leitindex und hat im bisherigen Jahresvergleich gut doppelt so viel zugelegt wie der DAX. Aber warum läuft diese Aktie so gut? Ist die Gewinnperspektive so gut, die Bewertung so niedrig?

Analysten-Zielzone bereits überboten ... die Luft wird dünn

Derzeit erwarten die Analysten im Schnitt in der Tat einen gegenüber dem Vorjahr erheblich steigenden Gewinn, dann aber in den kommenden Jahren keine großen Sprünge mehr. Das führt dazu, dass die Münchener Rück-Aktie aktuell zwar mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 10/11 auch für die Branche eher günstig bewertet ist, das aber bei ab 2025 nur langsam steigenden Gewinnen nur dann so bleibe, wenn der Kurs nur noch marginal zulegt. Und das ist nicht gerade eine gute Motivation, um ausgerechnet jetzt, am Rekordhoch und nahe der runden Marke von 500 Euro, einzusteigen. Für Gewinnmitnahmen hingegen wäre die Aktie allemal interessant, denn:

Zum einen ist das durchschnittliche Analysten-Kursziel von 31 die Aktie momentan einstufenden Analysten mit 481 Euro bereits überboten, wobei nur noch 13 dieser 31 Experten für „Kaufen“ votieren. Zum anderen ist heute der Quartalsultimo. Ein Termin, der für Fonds und andere institutionelle Investoren ein wichtiger Zeitpunkt zur Offenlegung ihrer Performance ist, die man gerne über das sogenannte „Window Dressing“ zu optimieren sucht. Ein Vorgehen, bei dem besonders stark gelaufene Aktien dann noch ein wenig mehr gekauft werden. Indes: Morgen aber beginnt das neue Quartal ... und damit wäre das Zugpferd „Window Dressing“ dann ausgeschirrt.

Am oberen Ende des Trendkanals

Hinzu kommt der Umstand, dass nicht nur die runde Marke von 500 Euro nahe ist, die locken könnte, Kasse zu machen. Zumal man immer im Hinterkopf haben sollte, das Versicherer immer Unwägbarkeiten ausgesetzt sind, was den Gewinn angeht und die Aktie daher nicht zwingend günstig bewertet bleiben müsste. Nein, zugleich hat der Kurs auch noch das obere Ende eines zu Jahresbeginn etablierten Aufwärtstrendkanals erreicht.

Quelle: marketmaker pp4

Diese Faktoren in ihrer Gesamtheit machen einen antizyklischen Trade auf der Short-Seite jetzt hoch interessant. Man sollte zwar immer einen Risikopuffer nach oben lassen, weil ein letztes „Überschießen“ nie auszuschließen wäre. Aber so etwas kann kommen, es muss keineswegs, daher stellen wir Ihnen diesen Short-Trade speziell heute, zum Stichtag des Aktien wie diese oft, aber meist nur zeitlich begrenzt ziehenden Quartalsultimo vor.

Antizyklisch Short mit einem Fünf-Prozent-Risikopuffer im Stop Loss

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 620,482 Euro aktuell einen Hebel von 4,1 ausweist. Den Stop Loss setzen wir bei 526 Euro in der Aktie an, das entspricht einem Kurs von ca. 9,35 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Münchener Rück-Aktie lautet HS8QE7.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 501,00 Euro

Unterstützungen: 475,70 Euro, 473,60 Euro, 438,25 Euro, 435,00 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Münchener Rück

Basiswert Münchener Rück WKN HS8QE7 ISIN DE000HS8QE75 Basispreis 620,482 Euro K.O.-Schwelle 620,482 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 4,1 Stop Loss Zertifikat 9,35 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.