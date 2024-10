ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 121,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach Prognosesenkungen mit einem Kursziel von 121,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Schätzungen für 2025 dürften im hohen einstelligen Prozentbereich fallen, schrieb Analyst David Adlington in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er hält die Kursreaktion aber für überzogen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2024 / 04:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 04:32 / BST

