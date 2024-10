ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel bleibt 520 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Munich Re beim unveränderten Kursziel von 520 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der bevorzugte Rückversicherer in Europa ist für Kamran Hossain laut seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse nun Hannover Rück. Muich Re habe vom guten Marktumfeld mit einem Anstieg der Ergebnisschätzungen um etwa 55 Prozent seit 2022 und einem mehr als verdoppelten Aktienkurs besonders profitiert. Weiterer Spielraum nach oben sei inzwischen begrenzt./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 19:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------