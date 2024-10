EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

London, 30.9.2024

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Wienerberger AG

5. Datum der Schwellenberührung: 26.9.2024

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

10. Sonstige Kommentare:

The numbers notified above do not include the voting rights from 46,537 shares and from 75,000 long call options held by UI Petrus Advisers Special Situations Fund as of 26 September 2024. Klaus Umek / Petrus Advisers Ltd. can only issue recommendations on the exercise of the voting rights concerned but cannot otherwise exercise any further influence. Therefore, these voting rights are not to be attributed to Klaus Umek / Petrus Advisers for the purpose of this notification but are merely disclosed in this Section 10 of this notification for full transparency only.

The 257,965 voting rights from shares notified under section 7.A (indirect) include 206,615 voting rights that are attributable to Petrus Advisers Ltd. based on voting proxies granted by natural persons and are therefore not reflected under section 8.