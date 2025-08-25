EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufpürogramm

25.08.2025 / 10:03 CET/CEST

Im Zeitraum vom 18.August 2025 bis einschließlich 22.August 2025 wurden insgesamt 144.795 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

