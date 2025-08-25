Werbung ausblenden

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufpürogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

25.08.2025 / 10:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 18.August 2025 bis einschließlich 22.August 2025 wurden insgesamt 144.795 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
18.08.202522.581206,04424.652.684,08XETR
19.08.20256.308206,45651.302.327,60XETR
20.08.202525.246204,62605.165.988,00XETR
20.08.202511.614204,68412.377.201,14CEUX
20.08.20251.962204,6509401.525,07AQEU
21.08.202553.622200,869210.771.008,24XETR
22.08.202522.585199,96404.516.186,94XETR
22.08.2025877200,3179175.678,80CEUX
Gesamt144.795202,787429.362.599,86 

25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2188096 25.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberg Materials
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden