USA: ISM-Industriestimmung bleibt unverändert trüb

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie ist auch im September eingetrübt geblieben. Der Einkaufsmanagerindex ISM verharrte bei 47,2 Punkten, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 47,5 Punkte gerechnet.

Der Gesamtindikator liegt damit weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert so weiterhin eine wirtschaftliche Schrumpfung.

Gefallen sind die Unterindikatoren für die Preisentwicklung und die Beschäftigung. Beide Indikatoren liegen unter der Wachstumsschwelle. Der Indikator für neue Aufträge verbesserte sich auf niedrigem Niveau.

Die Nachfrage sei nach wie vor gedämpft, da die Unternehmen nicht bereit gewesen seien zu investieren, begründete das ISM die Zurückhaltung. Es wurde auf die hohen Leitzinsen und die Ungewissheit vor den Wahlen verwiesen. Die Fed hatte erst Mitte September erstmals seit der Inflationswelle die Zinsen gesenkt./jsl/ngu