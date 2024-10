Dax zur Eröffnung leicht höher erwartet - Nahost im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten.

Am Dienstag hatte er 0,6 Prozent schwächer bei 19.213,14 Punkten geschlossen. Auf die Stimmung an den Börsen drückte die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Als Reaktion auf die massiven israelischen Angriffe gegen die radikal-islamische Hisbollah im Libanon hatte der Iran am Dienstagabend zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert. Opfer gab es ersten Angaben zufolge aber keine.

Im Fokus steht zudem erneut die Geldpolitik. Am Vormittag stehen Reden mehrerer Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Am Nachmittag folgen Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank Fed. Investoren erhoffen sich davon Hinweise auf das Tempo weiterer Zinssenkungen der Währungshüter. Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell am Montag kühlten zuletzt Spekulationen über einen erneut großen Zinsschritt nach unten ab.

Bei den Konjunkturdaten veröffentlicht der Dienstleister ADP die US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft für September. Der Bericht gilt als Vorbote für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 19.213,14

Dax-Future 19.391,00

EuroStoxx50 4.954,15

EuroStoxx50-Future 4.976,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 42.156,97 -0,4%

Nasdaq 17.910,36 -1,5%

S&P 500 5.708,75 -0,9%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 37.870,24 -2,0%

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 22.401,74 +5,9%

