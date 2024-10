Ganz einfach alternative Einkommensquellen in das eigene Portfolio einbauen und von volatilen Märkten profitieren – mit diesem ETP

Werbung

„Aktien steigen langfristig immer“ – das ist eine Weisheit, die seit Jahrzehnten an den Finanzmärkten heimisch ist und die Anleger zur Partizipation an den Märkten motivieren soll. Im Kern bleibt diese Weisheit gültig, doch die Rahmenbedingungen gestallten sich heutzutage wesentlich schwieriger als noch vor wenigen Jahren, denn die Volatilität an den Märkten hat merklich zugenommen.

Seit der Corona-Krise steht gefühlt kein Stein mehr auf dem anderen, immer extremere geldpolitische Interventionen und zunehmende makroökonomische Unsicherheiten machen ein Investment an den Märkten mehr und mehr zu einer Achterbahnfahrt.

Aus der Investment-Perspektive ist es daher klug, sich an die neuen Begebenheiten anzupassen und sich nicht mehr zu 100% auf das klassische 60/40 Portfolio aus Aktien und Anleihen zu verlassen. Vor allem die letzten vier Jahre haben gezeigt, dass nicht einmal mehr die eigentlich als sichere Anlage geltenden Anleihemärkte noch vor einer hohen Volatilität gefeit sind. Die historisch schnelle Zinserhöhungsphase der Federal Reserve hat auch diesen Markt zu einem Fallstrick für viele Finanzmarktteilnehmer gemacht, auch wenn die hohen Renditen der Anleihen mittlerweile wieder eine interessante Investment-Option bieten.

Ein kluger Schachzug könnte daraus bestehen, die Chance in den aktuellen Herausforderungen zu suchen und sich die gestiegene Volatilität an den Märkten für eine Optimierung des Rendite-Potenzials des eigenen Portfolios zunutze zu machen. Eine alternative Einkommensquelle bietet in diesem Zusammenhang die sogenannte Covered Call Strategie und entsprechende ETFs des Anbieters Global X.

Was ist eine Covered Call Strategie?

Eine Covered-Call-Strategie beinhaltet typischerweise den Besitz einer Aktie oder eines Aktienkorbs und den Verkauf einer Kaufoption (Call-Option) auf diese Wertpapiere. Diese Strategie begrenzt zwar das Aufwärtspotenzial, welches man durch den Kauf einer Aktie erhält, generiert jedoch Einkommen durch die Prämien, die für den Verkauf der Call-Optionen erhalten werden.

So funktioniert die Strategie im Detail:

Man erwirbt eine oder mehrere Aktien.

Man verkauft Call-Optionen auf diese Aktien. Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, diese Aktien zu einem festgelegten Preis zu kaufen, falls der Aktienkurs steigt.

Für den Kauf dieser Call-Option wird sofort eine Prämie fällig. Diese Prämie stellt den Gewinn in der Covered Call Strategie dar.

Wenn der Aktienkurs nicht über den festgelegten Preis steigt, passiert nichts weiter. Die Prämie wird kassiert und die Aktie verbleibt im Besitz.

steigt, passiert nichts weiter. Die Prämie wird kassiert und die Aktie verbleibt im Besitz. Steigt der Aktienkurs aber über den festgelegten Preis , muss die Aktie an den Käufer der Option zum vereinbarten Preis verkauft werden. Das begrenzt das Aufwärtspotenzial, jedoch wird auf jeden Fall die Prämie eingenommen.

, muss die Aktie an den Käufer der Option zum vereinbarten Preis verkauft werden. Das begrenzt das Aufwärtspotenzial, jedoch wird auf jeden Fall die Prämie eingenommen. Die Strategie ist sicherer als andere Strategien mit Derivaten, da die Call-Option bereits mit einer Deckung – der Aktie – hinterlegt ist.

Diese Strategie ist besonders erfolgreich in volatilen Märkten, in denen die Optionsprämien höher sind (weil vermehrte Spekulation stattfindet), und dient dazu, zusätzliche Erträge zu erzielen, indem die Volatilität monetarisiert wird.

Quelle: UnderhilStudio/Shutterstock.com

Welche Märkte sind besonders gut für Covered Call Strategien geeignet?

Der Nasdaq 100 Technologie Index ist ein idealer Kandidat für eine Covered Call Strategie. Der Index enthält viele technologieorientierte Unternehmen und Wachstumsaktien, die in der Regel volatiler sind als Aktien traditioneller Industrien. Volatilität ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Covered-Call-Strategie, da höhere Volatilität zu höheren Optionsprämien führt. In volatilen Märkten steigt der Wert der Call-Optionen, was das Potenzial für höhere Einnahmen durch das Schreiben (Verkaufen) von Call-Optionen erhöht. Technologieunternehmen wie Apple, Microsoft oder Nvidia, die im Nasdaq 100 stark vertreten sind, haben tendenziell starke Kursausschläge, was bedeutet, dass die Optionsprämien auf diese Aktien ebenfalls höher sind.

Wie kann man diese Strategie einfach umsetzen?

Die Umsetzung einer Covered-Call-Strategie ist eine anspruchsvolle Anlagetechnik, die, wenn sie von Investoren direkt durchgeführt wird, ein Verständnis des Handels mit Derivaten und die Fähigkeit erfordert, Margin Calls zu verwalten. Glücklicherweise lässt diese Strategie sich auch sehr einfach in Form von ETFs umsetzen – wie zum Beispiel durch die verschiedenen Produkte des Anbieters Global X.

Global X bietet unter anderem die Möglichkeit, eine Covered Call Strategie auf den Nasdaq mit dem Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF umzusetzen und somit mit nur einem einzigen Kauf in das eigene Portfolio zu integrieren. Der ETF gibt die aus der Covered Call Strategie generierten Gewinne in Form einer monatlichen Ausschüttung aus.

Wie sieht das Ertragspotenzial aus?

Covered-Call-ETFs wie der Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF zielen darauf ab, ein regelmäßiges Einkommen zu generieren, was besonders in Zeiten einer hohen Volatilität an den Aktienmärkten wertvoll ist. Die monatlichen Ausschüttungen sind auf die Hälfte der erhaltenen Prämien oder 1 % des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds begrenzt, wobei überschüssige Prämien reinvestiert werden, was möglicherweise höhere Erträge als traditionelle festverzinsliche Anlagen bietet.

Quelle: https://globalxetfs.eu/funds/qyld/

Im Vergleich zu den meisten anderen gängigen Einkommensquellen an den Finanzmärkten, die einen regelmäßigen Zins abwerfen, hat der Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF sich mehr als konkurrenzfähig geschlagen und zeigt, dass vor allem in volatilen Märkten wie den derzeitigen eine Strategie wie die Covered Call Methode eine sinnvolle Ergänzung für das Portfolio sein kann.

Wie kann man den Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF sinnvoll einsetzen?

Investoren können in Erwägung ziehen, die Covered Call Strategie – beispielsweise in Form des Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF – als Ergänzung in ihr Portfolio aufzunehmen, um eine alternative Einkommensquelle zu erzielen und so die klassische 60/40 Struktur aufzubrechen, die in den heutigen Märkten immer mehr an Effektivität verliert.

Der ETF bietet sich an als sinnvolles Portfolio-Element, um beispielsweise einen Teil des US-Aktienengagements zu ersetzen, welches oft einen Großteil des Investment-Portfolios ausmacht, da die durch den Verkauf von Calls generierten Optionsprämien Abschwünge abmildern können, ohne wesentlich vom Benchmark abzuweichen. Auch eine Funktion als Satellit-Portfolio, das eine alternative Einkommensquelle bietet, insbesondere in Zeiten erhöhter Volatilität oder steigender Zinssätze, ist eine sinnvolle mögliche Einsatzmethode.

Global X NASDAQ 100 Covered Call

WKN A2QR39 ISIN IE00BM8R0J59 Benchmark NASDAQ-100® INDEX Basiswährung US-Dollar Replikationsmethode synthetisch Laufende Kosten 0,50% p.a.

Insgesamt eignet sich ein solcher ETF als starke Ergänzung des Portfolios, nicht jedoch als zentrale Anlagestrategie, da das Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten begrenzt ist, weil die Gewinne durch die verkauften Call-Optionen gedeckelt sind. Die erhaltenen Prämien können Verluste bei Marktrückgängen möglicherweise nicht vollständig ausgleichen, bieten jedoch durchaus einen Puffer gegen Verluste, da das Abwärtspotenzial ebenso begrenzt ist.

Mehr Informationen zum Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF finden Sie direkt auf der Seite des Anbieters Global X.

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister WisdomTree. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Alexander Mayer verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.