IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata Metals schließt LiDAR-Vermessung aus der Luft auf Goldprojekt Sela Creek in Surinam ab

IRW-PRESS: Miata Metals Corp. : Miata Metals schließt LiDAR-Vermessung aus der Luft auf Goldprojekt Sela Creek in Surinam ab

Vancouver, BC (2. Oktober 2024) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es eine luftgestützte LiDAR-Vermessung über dem gesamten Goldprojekt Sela Creek in Suriname (Südamerika) abgeschlossen hat und derzeit auf die Lieferung der vorläufigen Daten wartet.

Das Projekt Sela Creek erstreckt sich über 200 km2 über einen aussichtsreichen Grünsteingürtel in Suriname. Das Unternehmen ist bestrebt, das Vorhandensein einer orogenen Goldmineralisierung auf dem Claim durch moderne Exploration in Gebieten nachzuweisen, die bereits an der Oberfläche abgebaut wurden und werden .1

Zu den LiDAR-Daten gehört ein topografisches Modell, das so bearbeitet wird, dass die Vegetationsdecke entfernt wird, damit die geologischen Strukturen und Adern sichtbar werden. Diese Daten werden innerhalb weniger Tage erwartet und werden die Fertigstellung des geologischen Modells des Unternehmens über Sela Creek ermöglichen. Das geologische Modell wird in den kommenden Monaten die Grundlage für ein umfassendes Kernbohr- und Schürfprogramm bilden.

1Der Bergbau wird von handwerklichen Bergleuten betrieben, und Miata erhebt weder Lizenzgebühren noch erzielt es Einnahmen aus den laufenden Bergbauaktivitäten.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Derzeit besitzt das Unternehmen Earn-in-Optionen für den Erwerb einer 100%-Beteiligung am Goldprojekt Sela Creek in Surinam und einer 100%-Beteiligung am Grundstück Cabin Lake in der Omineca Mining Division, British Columbia. Das Unternehmen prüft laufend Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen Mineralgrundstücken im Explorationsstadium.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

info@miatametals.com

+1 778 488 9754

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem die voraussichtlichen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und deren Zeitplan. Die Worte "erwartet", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

