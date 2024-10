Trading-Chance Wacker Chemie: Auf diesem Level könnten die Bären wieder zusteigen

Werbung

Die Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie läuft bereits seit dem Frühsommer 2022 in einem nie gefährdeten Abwärtstrend. Den daraus resultierenden Widerständen näherte sich der Kurs jetzt zwar an. Aber Argumente, um diese Hürden zu überwinden, sind dünn gesät, so dass man vermuten darf, dass sich das bärische Lager die Aktie jetzt wieder vorknöpfen könnte: Eine Trading-Chance Short.

Mitte September hatte Wacker Chemie einen Kapitalmarkttag veranstaltet, in dessen Verlauf auch Auskunft über die aktuelle Lage im da noch laufenden, dritten Quartal gegeben wurde. Im Vorfeld der Ende Oktober anstehenden Bilanzdaten konnten die Investoren daher bereits zu diesem Zeitpunkt absehen: Die Lage ist stabil ... aber auf einem unverändert sehr schwachen Level. Die Nachfrageschwäche ebenso wie der Druck auf die Margen bleibt hartnäckig.

Die Ziele für 2030 locken die Anleger nicht aus der Deckung

Zwar bestätigte man die Wachstumsziele, die man im Jahr 2030 erreicht haben will. Aber auch, wenn die Analysten die Aktie grundsätzlich eher bullisch sehen: Im Anschluss an diesen Kapitalmarkttag senkten mehrere Experten ihre Kursziele – obgleich viele bereit sind, diesen nüchtern betrachtet durch die Realität jederzeit zu kassierenden Ausblick als Grundlage zu sehen.

Letzten Endes zählt für die Entwicklung der Aktie nur, was in unmittelbarer Reichweite und damit realistisch ist. Das war die schon mehrfach propagierte Nachfragebelebung. Und das ist die Erkenntnis, dass sie auch diesmal bislang nicht stattfindet. Dass die Analystenprognosen diese Belebung jetzt auf 2025 vertagt haben und die Aktie günstig bewertet wäre, wenn der Gewinn dann im nächsten Jahr wie erhofft steigt, ändert nichts daran, dass sie es auf Basis der 2024er-Gewinnprognosen nicht ist ... dementsprechend gibt es aktuell wenig Argumente, um die Anleger aus ihrer Deckung zu locken. Vor allem, wenn sie einen Blick auf das Chartbild werfen.

Massive Widerstandszone erreicht ... jetzt könnten die Bären wieder aktiv werden

Denn hier sehen wir, dass die Wacker Chemie-Aktie durch die Rallye der vergangenen Handelstage nicht nur markttechnisch so überkauft ist wie seit über einem Jahr nicht mehr, sondern auch an eine massive Widerstandszone heranlief die, kaum touchiert, am gestrigen Mittwoch Gewinnmitnahmen auslöste:

Quelle: marketmaker pp4

Es handelt sich bei dieser Widerstandszone zum einen aus der aus drei zwischen Februar und Juni entstandenen Zwischentiefs abzuleitenden Zone 94,38 zu 97,00 Euro, zum anderen aus dem doppelten Leitstrahl der Bären in Form der 2023er-Abwärtstrendlinie (eine weitere, die vom Frühsommer 2022 ausgeht, verläuft aktuell bei 104 Euro) und der 200-Tage-Linie bei 97,00/98,70 Euro. Um diese mächtige Hürde zu nehmen, gibt es momentan wenig Argumente ... und da das auch dem bärischen Lager sehr klar ist, besteht aktuell eine gute Chance, hier auf der Short-Seite erfolgreich agieren zu können.

Trendkonforme Short-Position an der Abwärtstrendlinie

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 122,767 Euro derzeit einen Hebel von 3,05 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 104 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 1,85 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Wacker Chemie-Aktie lautet HD16Z6.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 94,38 Euro, 95,16 Euro, 97,00 Euro, 98,40 Euro

Unterstützungen: 90,34 Euro, 88,18 Euro, 77,46 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Wacker Chemie

Basiswert Wacker Chemie WKN HD16Z6 ISIN DE000HD16Z68 Basispreis 122,767 Euro K.O.-Schwelle 122,767 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,05 Stop Loss Zertifikat 1,85 Euro

