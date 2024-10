Commerzbank will im Geschäft mit sehr reichen Kunden wachsen

Die Commerzbank hat das Geschäft mit sehr reichen Kunden als Wachstumsfeld ausgemacht und will dieses mit einem eigenen Bereich und neuen Standorten ausbauen.

Die Bank gründe einen Bereich für äußerst wohlhabende Personen und die Vermögensverwaltung reicher Familien „für die ganzheitliche Beratung dieser Kundengruppe", teilte das Institut am Dienstag mit. Neben Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München sollen Spezialistenteams künftig auch in Hamburg und Stuttgart superreiche Menschen begleiten.

„Wir stärken die individuelle Betreuung unserer sehr vermögenden Kundinnen und Kunden", sagte Thomas Schaufler, Privat- und Unternehmerkundenvorstand der Commerzbank. Die Leitung des neuen Bereichs UHNWI & FO übernehme Sebastian Ahlhorn, der zuvor für Family-Office-Boutiquen gearbeitet habe.

Die neue Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp setzt auf ein Wachstum des Frankfurter Geldhauses aus eigener Kraft. Damit will sie auch den Aktienkurs in die Höhe treiben. Die Commerzbank wird von der italienischen Großbank Unicredit umworben, die sich Zugriff auf bis zu 21 Prozent der Commerzbank-Anteile gesichert hat.