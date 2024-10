Du willst 20 % Dividendenrendite? Mit diesen 2 Aktien klappt das!

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Aktionären: Diejenigen, für die hohe Kursteigerungen im Vordergrund stehen und diejenigen, die ein möglichst hohes passives Einkommen in Form von Dividenden erwirtschaften wollen. Wenn du dich nicht für eine der beiden Gruppen entscheiden willst und sowohl von Kurssteigerungen als auch von fetten Dividendenzahlungen profitieren möchtest, dann solltest du zwei besondere Aktien kennen. Sie haben in den letzten Quartalen mit einer Kombination aus starken Kurssteigerungen und phänomenal hohen Gewinnausschüttungen für Aufsehen gesorgt.

Während sehr gute Dividendenaktien auf Dividendenrenditen von 7 bis 10 % kommen, liegen diese beiden Aktien bei 20 % und mehr. Wer sind diese Unternehmen und haben sie einen Pferdefuß? In diesem Beitrag erzähle ich dir mehr über die beiden Dividendenperlen.

Zwei Reedereien aus Skandinavien

Die Unternehmen haben drei Gemeinsamkeiten: Zum Ersten handelt es sich um Reedereien. Zum Zweiten kommen beide aus Skandinavien. Und zum Dritten sind sie den meisten Anlegern eher unbekannt.

Jetzt aber Schluss mit der Geheimniskrämerei und raus mit den Namen! Es handelt sich um Höegh Autoliners (WKN: A3C8LV) und TORM (WKN: A2AGBV). Ich will dir die beiden Unternehmen kurz vorstellen.

Das norwegische Unternehmen Höegh Autoliners ist einer der weltweit führenden Anbieter von Seetransportdiensten im Roll-on-Roll-off-Segment. Was ein wenig kryptisch klingt, heißt nichts anderes, als dass die Reederei auf die Beförderung von Fahrzeugen spezialisiert ist. Mit über 50 Hochseetransportern verschifft Höegh Autoliners jedes Jahr rund 1,6 Millionen Pkw-Äquivalenteinheiten (ceu). Neben Autos und Lastwagen transportieren die Norwegen auch Hoch- und Schwermaschinen sowie Stückgut.

TORM ist eine der weltweit größten Reedereien für raffinierte Ölprodukte und Chemikalien. Das dänische Traditionsunternehmen, das bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde, betreibt heute eine Flotte von rund 80 Schiffen. Kunden weltweit beauftragen TORM mit dem Transport von Benzin, Diesel, Kerosin und Naphtha über die Weltmeere.

Viermal im Jahr satte Ausschüttungen

Höegh Autoliners kann man mit Fug und Recht als Dividendenmonster beschreiben. In den vergangenen zwölf Monaten zahlte die norwegische Autoreederei in Summe Dividenden in Höhe von 3,19 Euro. Bezogen auf einen Aktienkurs von 11,60 Euro ergibt sich folglich eine Dividendenrendite von sage und schreibe 27,50 %!

Auch TORM ist ein wahres Dividendenjuwel. In den letzten zwölf Monaten summierten sich die Gewinnausschüttungen der dänischen Ölreederei auf 5,61 Euro je Aktie. Im Verhältnis zu einem Aktienkurs von 30,34 Euro errechnet sich eine Dividendenrendite von 18,50 %.

Für Dividendenjäger, die gerne ein regelmäßiges passives Einkommen erwirtschaften sind die beiden Aktien übrigens ein Traum. Sowohl Höegh Autoliners als auch TORM schütten vier Mal im Jahr ihre Gewinne aus (Februar/März, Mai, August und November).

Wie sicher sind die Dividenden?

Diese Frage steht neben der reinen Höhe der Gewinnausschüttung für viele Anleger im Vordergrund. Wie bei den meisten Dividendenaktien lautet die Antwort auch in Bezug auf Höegh Autoliners und TORM „nicht sicher“.

Das liegt im Wesentlichen am Geschäftsmodell der Unternehmen. Als Reedereien für Fahrzeuge und Ölprodukte sind beide Unternehmen relativ konjunktursensibel. Die Transportpreise für Autos und Öl können je nach dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage stark schwanken. Das führt wiederum zu volatilen Gewinnen, Cashflows und folglich auch Gewinnausschüttungen.

Ein Blick auf die Dividendenhistorie beider Unternehmen zeigt, dass sie keineswegs zu den stabilsten Dividendenzahlern gehören. Höegh Autoliners hat erst im September 2022 erstmalig eine Dividende gezahlt. Seitdem verzeichnen die Norweger jedoch fast kontinuierlich steigende Gewinnausschüttungen. Im aktuellen Jahr liegen die Dividenden deutlich über dem Niveau von 2022 und 2023.

Bei TORM sieht die Dividendenentwicklung anders aus. Die Ölreederei hat im Zeitraum von September 2020 bis September 2022 keine Gewinne ausgeschüttet. Seitdem liegen die Ausschüttungen jedoch deutlich über dem Niveau des Jahres 2020.

Starke Kurssteigerungen on top

Diese recht unsichere Dividendenentwicklung wird in meinen Augen allerdings durch eine Stärke überkompensiert, die nicht viele Dividendenaktien für sich beanspruchen können: hohe Kurssteigerungen. Sehr häufig zeichnen sich Aktien mit hohen Dividendenrenditen durch eine eher schwache Kursentwicklung aus. Nicht so Höegh Autoliners und TORM.

Der Kurs der dänischen Reederei hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren mehr als vervierfacht. Noch beeindruckender ist die Kursentwicklung der norwegischen Reederei. Der Aktienkurs von Höegh Autoliners hat sich seit dem Börsengang Ende 2021 fast versechsfacht!

Zwei Vorteile und ein Nachteil

Für mich gehören Höegh Autoliners und TORM zweifellos zu den spannendsten Dividendenaktien der Welt. Sie glänzen nicht nur mit unfassbar hohen Dividendenrenditen, sondern auch mit außergewöhnlichen Kurssteigerungen. Diese Kombination findest du nur ganz selten auf dem Aktienmarkt.

Bei einem Investment in die beiden Aktien musst du dich aber mit hohen Schwankungen bei den Gewinnausschüttungen anfreunden. Reedereien haben als zyklische Unternehmen mal gute und mal schlechte Jahre. Dividendenaristokraten, die jedes Jahr ihre Ausschüttungen steigern, werden beide Unternehmen sicherlich nicht mehr. Wenn du diesen Nachteil verschmerzen kannst, sind beiden Aktien aber ganz heiße Kandidaten für dein Dividendenaktienportfolio.

