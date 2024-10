EQS-News: Mynaric gibt Erhalt eines Deficiency Letter der Nasdaq bekannt

EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Mynaric gibt Erhalt eines Deficiency Letter der Nasdaq bekannt



08.10.2024 / 12:00 CET/CEST

MÜNCHEN, 8. Oktober 2024 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 2. Oktober 2024 ein Benachrichtigungsschreiben (der “Deficiency Letter“) von der Abteilung für Zulassungsvoraussetzungen der Nasdaq Stock Market Inc. (die “Nasdaq”) erhalten hat, in dem Mynaric mitgeteilt wird, dass die Kriterien für eine fortgesetzte Börsennotierung an der Nasdaq, einschließlich der Nasdaq Listing Rule 5450(b)(2)(A), nicht mehr erfüllt sind, da das Unternehmen keinen Marktwert von mindestens 50.000.000 US-Dollar an börsennotierten Wertpapieren mehr vorweisen kann (die “MVLS-Anforderung”). Die Nasdaq stellte außerdem fest, dass Mynaric die alternativen Voraussetzungen der Gesamtaktiva und der Gesamteinnahmen für eine weitere Notierung nicht erfüllt.

Der Deficiency Letter hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Notierung der American Depositary Shares von Mynaric, die die Aktien des Unternehmens repräsentieren (die “ADS“), die weiterhin unter dem Symbol „MYNA“ gehandelt werden.

Der Deficiency Letter sieht vor, dass Mynaric gemäß der Nasdaq Listing Rule 5810(c)(3)(C) eine Frist von 180 Kalendertagen ab dem Datum des Deficiency Letter (bis zum 31. März 2025) hat, um die MVLS-Anforderung wieder zu erfüllen. Während dieses Zeitraums werden die ADS weiterhin an der Nasdaq gehandelt. Die Nasdaq wird bestätigen, dass Mynaric die MVLS-Anforderungen wieder erfüllt, sollte zu irgendeinem Zeitpunkt während dieses Zeitraums der MVLS von Mynaric an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Geschäftstagen einen Wert von 50.000.000 US-Dollar oder mehr erreichen.

Sollte Mynaric die MVLS-Anforderungen bis zum 31. März 2025 nicht wieder erfüllen, wird Mynaric von der Nasdaq schriftlich darüber informiert, dass ein Delisting der ADS von Mynaric an der Nasdaq erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt kann Mynaric bei einem Anhörungsgremium gemäß den in den geltenden Nasdaq-Börsenregeln festgelegten Verfahren Einspruch gegen die Entscheidung über die Einstellung der Börsennotierung einlegen. Sollte Mynaric jedoch gegen die Entscheidung der Nasdaq, die Börsennotierung zu streichen, bei einem Anhörungsgremium Berufung einlegen, kann nicht garantiert werden, dass diese Berufung erfolgreich sein wird. In einem solchen Fall kann Mynaric auch einen Antrag auf Übertragung der Notierung der ADS in das Segment des Nasdaq Capital Market stellen, wenn das Unternehmen die Voraussetzungen für eine weitere Notierung in diesem Segment erfüllt.

Mynaric prüft derzeit Möglichkeiten, die MVLS-Anforderungen wieder zu erfüllen sowie andere potenzielle künftige Verstöße gegen die Anforderungen der Nasdaq für eine fortgesetzte Notierung zu beheben. Es kann nicht garantiert werden, dass Mynaric in der Lage sein wird, die MVLS-Anforderungen oder andere Anforderungen der Nasdaq für eine fortgesetzte Börsennotierung rechtzeitig wieder zu erfüllen; in diesem Fall würden die Wertpapiere des Unternehmens von der Nasdaq delisted werden.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) führt die industrielle Revolution der Laserkommunikation an, indem optische Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen hergestellt werden. Laserkommunikationsnetze ermöglichen Konnektivität aus der Luft, was ultrahohe Datenraten und sichere, fernübertragene Datenübertragung zwischen bewegten Objekten für drahtlose terrestrische, Mobilitäts-, Luft- und Weltraumanwendungen ermöglicht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und zusätzliche Standorte in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.

Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, einschließlich Aussagen zu unseren zukünftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zur Geschäftsstrategie und zu unseren Plänen sowie zu unseren Zielen für zukünftige Geschäfte, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen unsere Meinungen, Erwartungen, Annahmen, Überzeugungen, Absichten, Schätzungen oder Strategien in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie „antizipieren“, „glauben“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „Ziel“, „beabsichtigen“, „sich freuen auf“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „sollten“, „Ziel“, „werden“, „würden“ und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren sollen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen weitgehend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, dass sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere Geschäftsstrategie, unsere kurz- und langfristigen Geschäftsabläufe und -ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen oder der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft, unsere Branche und Märkte sowie unser Geschäft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Betriebsgeschichte, unserer Geschichte mit erheblichen Verlusten und der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herzustellen und einzusetzen, sowie Risiken im Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer Produkte, (iv) Risiken im Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang und kompliziert sein kann, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung in der Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von Drittlieferanten und externen Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im Zusammenhang mit Mängeln oder Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii) Auswirkungen des Wettbewerbs und der Entwicklung des Marktes für Laserkommunikationstechnologie im Allgemeinen, (viii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, zukünftiges Wachstum effektiv zu managen und ausreichende Finanzmittel für den Betrieb und das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens zu erhalten, (ix) Risiken in Bezug auf die Ungewissheit der prognostizierten Finanzinformationen, (x) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte angemessen zu schützen und (xi) Änderungen der regulatorischen Anforderungen, der staatlichen Anreize und des Marktes Entwicklungen. Außerdem tauchen von Zeit zu Zeit neue Risiken auf. Es ist für unsere Geschäftsleitung nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es möglich, dass die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir warnen Sie daher davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und wir schränken alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Vorsichtshinweise ein.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass die zukünftigen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Ereignisse und Umstände, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, erreicht werden oder eintreten. Weder wir noch irgendeine andere Person übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zukunftsgerichteten Aussagen. Weder wir noch andere Personen sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung oder an andere Gegebenheiten anzupassen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sie sollten diese Mitteilung in dem Bewusstsein lesen, dass unsere tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen sowie Ereignisse und Umstände erheblich von unseren Erwartungen abweichen können.

