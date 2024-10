EQS-News: Vorzeitige Vertragsverlängerung durch den Aufsichtsrat: Soheil Dastyari für fünf weitere Jahre als Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG bestätigt

EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Personalie

Vorzeitige Vertragsverlängerung durch den Aufsichtsrat: Soheil Dastyari für fünf weitere Jahre als Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG bestätigt



08.10.2024 / 12:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorzeitige Vertragsverlängerung durch den Aufsichtsrat: Soheil Dastyari für fünf weitere Jahre als Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG bestätigt

Köln, 08. Oktober 2024. Der Aufsichtsrat der Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat mit einstimmigem Beschluss den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Soheil Dastyari um weitere fünf Jahre bis zum 31. März 2030 verlängert.

Damit bestätigt der Aufsichtsrat der Gesellschaft sein Vertrauen in die Fortführung der von Soheil Dastyari maßgeblich gestalteten strategischen und operativen Ausrichtung und drückt ihm ausdrücklich sein Vertrauen und seine Wertschätzung aus.

„Soheil Dastyari hat mit seinem Engagement, seiner Kreativität und seiner Umsetzungskompetenz großen Anteil am erfolgreichen Wachstumskurs der Bastei Lübbe AG in den vergangenen Jahren gehabt. Der Aufsichtsrat freut sich daher sehr, diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit der vorzeitigen Verlängerung seines Vertrages nun für weitere fünf Jahre bis 2030 auch langfristig fortsetzen zu können“, kommentiert Carsten Dentler, Aufsichtsratsvorsitzender der Bastei Lübbe AG, die Entscheidung.

Er ergänzt: „Dies verschafft der Bastei Lübbe AG eine hervorragende Ausgangsbasis für die Umsetzung der weiteren Wachstumspläne in einem spannenden, aber auch herausfordernden Umfeld. Auf dieser Basis schaffen wir die Voraussetzung, dass das breit aufgestellte, unabhängige Verlagshaus auch in den kommenden Jahren erfolgreich fortgeführt und verstetigt werden kann. Wir sind davon überzeugt, mit dieser Entscheidung einen weiteren Schritt zur Realisierung der vorhandenen Potenziale, die wir in der zukünftigen Entwicklung der Verlagsgruppe sehen, gesetzt zu haben.“

Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass diese langfristige Entscheidung eine nachhaltige Verfolgung des eingeschlagenen strategischen Wegs gewährleistet und eine hohe Verlässlichkeit für alle Stakeholder des Unternehmens schafft.

Soheil Dastyari trat im März 2022 das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Bastei Lübbe AG an. Der erfahrene Verlagsmanager und Kommunikationsexperte hat seither die sehr erfolgreiche Entwicklung von Bastei Lübbe zum führenden, unabhängigen Publikumsverlag in Deutschland maßgeblich geprägt. So konnten Umsatz und Gewinn in den beiden zurückliegenden Geschäftsjahren deutlich gesteigert werden. Auch der Aktienkurs entwickelte sich positiv und erreichte im August 2024 sein bisheriges Allzeithoch.

Der strategische Ansatz der Verlagsgruppe liegt in der breiten Portfolio-Entwicklung sowie in der Performance-Steigerung der einzelnen Geschäftsbereiche, mit besonderem Fokus auf dem Ausbau der community-getriebenen Verlagsmarken sowie der digitalen Geschäftsbereiche.

Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: „Ich bedanke mich sehr herzlich für das Vertrauen und die Wertschätzung des Aufsichtsrates. Und zugleich reiche ich das Kompliment an das gesamte Team bei Bastei Lübbe weiter. Nur gemeinsam konnten wir unsere Ziele verwirklichen und werden zusammen auch in den kommenden Jahren alles dafür tun, unseren erfolgreichen Weg weiterzugehen und unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.“

Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen fünfzehn Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Die AG erzielt einen Jahresumsatz von über 110 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2023/2024). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.

Kontakt Bastei Lübbe AG:

Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de

08.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Bastei Lübbe AG Schanzenstraße 6 – 20 51063 Köln Deutschland Telefon: 02 21 / 82 00 - 0 Fax: 02 21 / 82 00 - 1900 E-Mail: investorrelations@luebbe.de Internet: www.luebbe.de ISIN: DE000A1X3YY0 WKN: A1X3YY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2004359

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2004359 08.10.2024 CET/CEST